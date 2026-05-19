Comienzan los preparativos de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona: el escenario y la casita, ya colocados

Te interesa Bad Bunny vuelve a España con DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour siete años después de su último concierto

DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour aterriza muy pronto en España. La esperada gira de Bad Bunny llega a nuestro país con doce conciertos, dos en Barcelona y diez en Madrid.

Y sus primeras paradas son en la Ciudad Condal, donde el puertorriqueño conquistará el Estadi Olímpic Lluís Companys los días 22 y 23 de mayo.

A pocos días de estos esperados conciertos, el estadio olímpico ya está con los preparativos, tanto que ya hay colocado uno de los elementos más famosos de la escenografía del tour.

Según han compartido cuentas de fans de Bad Bunny en X como @keiveiec, a través de un vídeo se puede comprobar que el escenario y la casita ya están montados en el Estadi Olímpic de Barcelona, lo que ha provocado los nervios por todos aquellos espectadores que verán al intérprete de Callaíta sobre el escenario.

Qué es La Casita de Bad Bunny

La Casita de Bad Bunny es una réplica de una casa típica puertorriqueña que combina el rosa con el amarillo, potenciando aún más ese espíritu identitario que se respira siempre en sus conciertos. El objetivo de incluir este escenario en sus shows es crear un espacio cercano e íntimo, para muchos también cotidiano, que contraste con la magnitud del escenario.

En este espacio más cercano con su público, Bad Bunny interpreta versiones acústicas de sus temas, comparte momentos únicos con sus fans y se reúne con invitados especiales.

La finalidad principal de La Casita, al igual que el resto de la escenografía de sus shows, es transmitir y enaltecer los elementos identitarios del país natal de Bad Bunny: Puerto Rico.

Asimismo, este espacio sirve de puente de conexión con el público internacional del cantante, promocionando así la cultura no solo mediante la música y el baile, sino mediante todo el apartado visual, aunque solo pueden disfrutar de esta experiencia las personas que tengan entradas VIP.

"Creo que lo más que me da cosa son los VIPS", contó el propio cantante en una entrevista en Billboard. "Siempre es como que es raro y el faranduleo. ¿Cómo yo puedo convertir ese faranduleo en algo divertido, en algo interactivo, en algo cool? Y yo dije, pues el VIP va a ser el Stage B, que va a ser La Casita del disco, la casita de Jacobo, la casita del cortometraje, con su cocina, con su sofá, con todo", añadió. "Va a ser este party de marquesina. La gente va a estar allí, va a ser como parte del show, van a disfrutar, voy a compartir con ellos".