Bad Bunny solicitó el registro de "Benito Antonio" como marca: ¿nueva etapa musical?

Bad Bunny dio mucho de qué hablar en la Gala MET al aparecer caracterizado como un anciano, siguiendo la temática de una sección concreta de la exposición.

Sin embargo, puede que su look escondiera mucho más que una simple inspiración para ajustarse a la temática de la gala, concretamente, un logo con su nombre de nacimiento: Benito Antonio.

Y es que las fotos de prensa publicadas sobre la sesión de preparación de Bad Bunny para la Gala MET revelaron este logo en una silla al estilo de un director de cine en la que aparece sentado Bad Bunny.

Este mismo nombre, impreso también en la etiqueta de su traje personalizado de Zara, presenta una tipografía de letras redondeadas que podríamos seguir viendo próximamente.

De hecho, como informa Rolling Stones, Bad Bunny habría solicitado el registro de este nombre.

¿Nueva etapa a la vista?

En unos documentos a los que ha tenido acceso la revista, Benito Antonio Martínez Ocasio, identificado también como “AKA Bad Bunny” solicitó el registro de “Benito Antonio” en enero de 2026.

Aunque el registro aún no se ha oficializado, este movimiento podría estar relacionado con el uso de este nuevo logo.

Para algunos fans, esto podría significar que Bad Bunny podría dejar de utilizar su nombre artístico para empezar a utilizar su nombre de nacimiento, aunque otros simplemente apuntan a una nueva etapa musical.

Por el momento, Bad Bunny aún no ha confirmado nada, aunque la tipografía que tendrá su camiseta en colaboración con Adidas parece seguir apuntando en esta línea.

Marca de ropa

Sin embargo, por lo que se indica en la solicitud, Bad Bunny podría estar dando un paso empresarial relacionado con la moda, por lo que podría estar preparando el lanzamiento de merchandising par su gira Debí Tirar Más Fotos.

Sin embargo, el registro se habría hecho bajo la categoría de "ropa" y mencionaría artículos como "corbatas como prendas de vestir; cinturones para ropa; cinturones de cuero para ropa".