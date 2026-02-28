Quién es Blanca Soroa, la protagonista de 'Los Domingos' nominada a Mejor actriz revelación

Blanca Soroa es una de las intérpretes que opta al Goya a Mejor actriz revelación este 2026. La joven de 17 años e postula a este galardón tras dar vida a Naiara en la película Los Domingos.

Y su caso es de lo más particular, pues se trata de una actriz totalmente amateur que sacó todo su talento en este primer trabajo profesional en la pantalla.

Nacida en A Coruña en 2008, Soroa se trasladó a vivir al País Vasco con 11 años. Actualmente estudia Segundo de Bachillerato en el Lycée Français de Bilbao.

Desde pequeña ha mostrado interés por las artes escénicas, pues recibió formación en música y canto, por lo que no es casualidad que haya terminado en la gran pantalla.

Blanca Soroa, la protagonista de 'Los Domingos' | GETTY

La joven tenía entre sus planes estudiar Medicina, pero ha cambiado radicalmente de rumbo tras su impacto en el filme de Alauda Ruiz Azúa.

De un casting en la escuela a optar al Goya

Blanca Soroa llegó a Los Domingos tras imponerse en un casting de su colegio. Y es que la directora buscaba un perfil no profesional para encarnar al personaje principal del filme.

y Ruiz Azúa contó en una entrevista para Caimán cómo fue trabajar con Soroa: "Cuando rodamos la película Blanca tenía incluso un año menos (dieciséis) que su personaje. Nos la jugamos mucho en el casting porque sabíamos que la película iba a girar en torno a ella. No solo era que interpretara a alguien de diecisiete años sino a alguien con sentimientos sobrenaturales en algún momento. Blanca de manera natural es alguien que irradia luz, muy virginal, que ya era muy interesante como punto de partida y además tenía la sensibilidad como para entender a su personaje".

"Más que explicarle el subtexto de la película a una niña de dieciséis años, hacíamos juegos; le ponía papelitos con secretos, le decía que escogiera uno y que alguien tenía que adivinar su secreto con la expresión del rostro. También ha habido mucho trabajo juntos, de estar ella en plano y yo escondida dándole explicaciones o indicaciones. Ha habido un trabajo muy de la mano con ella. Es un viaje que hemos hecho juntas. Y luego también esas señales, justo en esta película, que tiene el mundo del cine", detalló.

"Siempre me ha gustado muchísimo el escenario, cantar, bailar, generar emociones en los demás, pero nunca había sabido cómo dedicarme a ello. Canto en un coro y lo hacía como hobby después de clase, pero esta es una oportunidad que me ha dado la vida y la voy a aprovechar", reflexionaba en una entrevista para El País.

La actriz encarna a una joven con vocación religiosa, y en la mencionada entrevista confesó su propia fe: "Vengo de una familia creyente, he hecho la comunión y todo eso. Creo en cosas. No soy atea, aunque tengo 17 años y estoy todavía en busca de sentido de mi propia espiritualidad".

De qué trata Los Domingos

Los Domingos cuenta la historia de Ainara (a la que interpreta Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que está dispuesta a abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.