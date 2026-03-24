Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Shakira en Madrid: precios oficiales
Shakira trae su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a España con una residencia de conciertos en septiembre de este 2026, y estos son los precios de las entradas.
Última hora preventa entradas conciertos Shakira en Madrid, en directo: a qué hora empieza, precios y más
Todas las claves de la residencia de Shakira en Madrid: un homenaje a la cultura latina
Shakira elige Madrid como sede de su residencia europea de conciertos. La artista ha anunciado por el momento seis shows en la capital española, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre de este 2026.
Lo hará construyendo su propio recinto, el Estadio Shakira, un espacio diseñado específicamente para esta "residencia europea" ubicado en Iberdrola Music que contará con una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.
Según José Luis Almeida, alcalde de Madrid, serán 10 conciertos en total los que anunciará la colombiana, aunque todavía se desconocen las fechas de los otros cuatro.
Para conseguir entradas de los conciertos anunciados, en total hay cuatro preventas y una venta general de las que te contamos toda la información.
Precios de Shakira en Madrid
Con la primera preventa para los conciertos de Shakira se han conocido los precios de las entradas:
Entradas generales
- Front Stage: 181,5 euros
- Pista general: 119 euros
- Terraza: 158,5 euros
- PL1 grada: 158,5 euros
- PL2 grada: 136 euros
- PL2 PMR: 136 euros
- PL3 grada: 96,5 euros
- PL4 grada: 73,5 euros
Entradas VIP
- Premium Early Entry VIP Package: 464 euros
- Early Entry Package: 328 euros
- Premium Seated VIP Package: 498 euros
- Seated VIP Package: 345 euros
- VIP Garden Experience: 600 euros
- VIP Terrace Experience: 1000 euros