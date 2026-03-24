Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Shakira en Madrid: precios oficiales

Shakira, en un concierto en Nueva York en septiembre de 2025. | Getty Images

Shakira elige Madrid como sede de su residencia europea de conciertos. La artista ha anunciado por el momento seis shows en la capital española, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre de este 2026.

Lo hará construyendo su propio recinto, el Estadio Shakira, un espacio diseñado específicamente para esta "residencia europea" ubicado en Iberdrola Music que contará con una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.

Según José Luis Almeida, alcalde de Madrid, serán 10 conciertos en total los que anunciará la colombiana, aunque todavía se desconocen las fechas de los otros cuatro.

'Las Mujeres Ya No LLoran World Tour' de Shakira en España | ARTIST PUBLICIST

Para conseguir entradas de los conciertos anunciados, en total hay cuatro preventas y una venta general de las que te contamos toda la información.

Precios de Shakira en Madrid

Con la primera preventa para los conciertos de Shakira se han conocido los precios de las entradas:

Entradas generales

Front Stage: 181,5 euros

Pista general: 119 euros

Terraza: 158,5 euros

PL1 grada: 158,5 euros

PL2 grada: 136 euros

PL2 PMR: 136 euros

PL3 grada: 96,5 euros

PL4 grada: 73,5 euros

Entradas VIP