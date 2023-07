Cómo y cuándo nació 'Mind Your Business', la nueva canción de Britney Spears y Will.i.am

La nueva canción de Britney Spears y Will.i.am levantó la ilusión de muchos seguidores. Todos los seguidores que pueden llegar a sumar dos artistas cuya presencia nunca ha desaparecido de las radios, los garitos o el imaginario de la gente.

Además de significar la vuelta a la música -al menos puntual- de la Reina del Pop, Mind Your Business significaba volver a vivir la unión de cantantes que ya hicieron historia cuando, hace 10 años, lanzaron su ya mítico Scream and Shout, que popularizó la referencia a la cantante de Toxic: "It´s Britney bitch".

Hace solo una semana del estreno, del que ya se había adelantado anteriormente la imagen promocional. Esta dejó totalmente sorprendidos a los fans, que se encontraron con una Britney que aparentaba tener 20 años y pensaron que se habían pasado con la edición.

Cuándo se grabó la canción 'Mind Your Business'

Esto ha dado de qué pensar, dando lugar a preguntas sobre la fecha real del origen de la canción y dudas sobre si realmente es Britney quien canta. Billboard preguntó a Neil Jacobson, director ejecutivo de Hallwood Media, la compañía de gestión de will.i.am, sobre ello.

El directivo ha confirmado que el tema se grabó por primera vez "hace varios años", pero la pareja revisó la pista y la actualizó recientemente, lo que dio lugar a algún cambio hasta dos semanas antes del estreno. Todo mientras el cantante estaba de gira europea con Black Eyed Peas, y Britney, en Los Ángeles.

A pesar de que Spears no ha hablado públicamente con ningún medio sobre este lanzamiento, ni compartido nada al respecto en sus redes sociales, Will.i.am sí lo ha hecho, aunque no ha disipado muchas dudas. "Aquí está, 2023, la gente quiere escuchar esto. Pero preguntan, ¿cuándo grabé esto con Britney? ¿Y esa es realmente Britney? Sí, lo es. ¿Cuándo lo grabé? Eso no es importante", explica el intérprete para Variety.

El cantante ha aprovechado la ocasión para reflexionar sobre la temporalidad de la música y el trabajo que supone componer y obtener el resultado deseado de una pieza artística, utilizando como ejemplo su último trabajo con la de Barranquilla, Girl Like Me. "Lo escribí y produje para Shakira en 2008, pero salió en 2021. Eso es mucha fermentación. No todo debe ser instantáneo. Si quieres hacer un gran vino, no existe el vino instantáneo. La intoxicación con cualquier cosa que consumas lleva un tiempo", argumenta el músico. "Mind Your Business (métete en tus asuntos) necesitaba tiempo. Ahora, en este momento, es perfecto", zanjaba.

Cómo compusieron la canción

"[Britney] es la primera persona con la que escribí así: sentémonos y charlemos sobre la vida, el amor, las noticias, los productos de la cultura pop. Solo habla… Le mostré estructuras de canciones, rimas, metáforas. Ella daría forma y editaría las letras", cuenta al medio citado. "Lo mismo pasó con la música. Desde el principio, cambié la música. El ritmo era todo baile. Pero en esta parte, "Where she at? Where she at? (Dónde está-dónde está-dónde está)", ella quería algo de hip-hop, escaso y de medio tiempo. Eso es droga", explica sobre el proceso.

El cantante ha especificado que este es un trabajo que forma parte de algo más grande. "Estoy tratando de hacer lo máximo". Se trata de dos proyectos sonoros (Black Eyed Peas, su grupo, y su trabajo como solista en Will.i.am). Por un lado, "música de celebración de discoteca/electrónica inspirada en la música disco", tal y como él describe. Por otro, "acordes de jazz, lírico y de la vieja escuela al mismo tiempo, como la formación original de Black Eyed Peas". "Esa es la dualidad en la que vivo", admite el cantante. "Me encanta hacer los dos".

La admiración y el apoyo de Will.i.am a Britney Spears

Mind Your Business ya arroja luz sobre la relación entre los artistas. El integrante de Black Eyed Peas dio una entrevista a CBS Mornings en la que destacó el valor de la artista como cantante, pero también como persona y explicó la letra de su nueva canción con ella, que habla de la necesidad de respetar la privacidad de cada individuo.

"Es una de las personas más intrépidas, fuertes, amables y puras que he conocido en mi vida... Siempre me encantó trabajar ella y siempre lo haré. Colaborar con ella de vez en cuando, cuando estás en el estudio, cuando estás haciendo música, eso es lo único que importa. Veo la misma luz, la misma alegría, el mismo amor y pasión", contaba al recordar cuando ya trabajaron juntos en la canción que los unió, Scream and Shout.