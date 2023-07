Britney Spears utiliza una foto suya de 2003 para promocionar 'Mind your business', su canción con Will.i.am

¡Britney Spears ha vuelto! La estrella de los 2000 desapareció del panorama musical mientras se celebraba el juicio por la dura tutela legal que le impuso su padre... hasta el año pasado. Tras liberarse, la cantante ha anunciado varios proyectos como sus memorias e incluso un nuevo tema con Will.i.am.

La intérprete de Toxic y Will.i.am estrenan este viernes Mind your businessy por el adelanto que han compartido podemos ver que volveremos a escucharlos en un estilo cañero y electrónico. Ellos ya trabajaron juntos hace 10 años con Scream & Shout y gracias a esto se popularizó el mítico 'It´s Britney bitch'.

Han colgado también la imagen promocional de la canción y los fans quedaron realmente sorprendidos por la apariencia de Britney porque aparentaba tener 20 años y pensaron que se habían pasado con la edición.

Sin embargo, los más avispados han investigado un poco y se han dado cuenta que se trata de una foto que la cantante se hizo durante una sesión de fotos de 2003 junto al fotógrafo Mark Liddell. Concretamente, fue para la portada de la revista British Glamour.

Pero esta imagen va mucho más allá. En lo que respecta al cantante de Black Eyed Peas, se rumorea que tampoco es una foto real, sino que está creada por IA.

Llegan las memorias de Britney Spears

Más allá de esta canción, Britney Spears ha anunciado que el próximo 24 de octubre publica sus memorias The woman in me. "Llega... Mi historia. En mis palabras. Por fin. ¿Estáis preparados?", dice el vídeo que compartió en redes.

Dos años después de que un juez la liberase de la tutela judicial que la mantenía bajo la supervisión de su padre, la estrella se hace dueña de su relato.

No se conoce la trama del libro, pero previsiblemente hable de la tutela de su padre, la mala relación con su hermana Jamie Lynn Spears o las presiones de ser una estrella tan joven.

El libro de Britney Spears se pone a la venta el próximo 24 de octubre.