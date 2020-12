Shakira se convierte en una ‘skater’ en el videoclip 'Girl Like Me' con Black Eyed Peas

Shakira y Black Eyed Peas presentan el videoclip de 'Girl Like Me' , su explosiva colaboración. La artista colombiana muestra su habilidad con el skate, pero también se viste con un conjunto ochentero de aeróbic para animarnos a bailar este pegadizo tema.

Shakira en el videoclip 'Girl Like Me' de Black Eyed Peas / YouTube/Black Eyed Peas

Tras revolucionar el panorama musical con 'Girl Like Me', Shakira y Black Eyed Peas presentan el videoclip de esta canción 'spanglish'.

A través de las imágenes, la cantante muestra su habilidad como 'skater', pero también se viste con un atuendo muy ochentero para practicar aeróbic. Y es que 'Girl Like Me' tiene un ritmo pegadizo que no deja indiferente a nadie.

El tema forma parte de Translation, el octavo álbum de Black Eyed Peas, y es una mezcla de sonidos dancehall modernizados con una Shakira que sorprende con un estribillo inesperadamente agudo. No falta el 'spanglish', con Will.I.Am diciendo frases como "esta latina está rica" o "I need a girl bien bonita".

Asimismo, con esta canción, los artistas han querido rendir un homenaje a las mujeres latinas. Y es que desde hace un tiempo, Black Eyed Peas decidió iniciar un nuevo camino musical y hacer una fusión de su inconfundible sonido con los ritmos latinos. Su primer éxito de esta nueva etapa fue 'RITMO' junto a J Balvin, le siguió 'Mamacita' con Ozuna, y en Translation han trabajado con Maluma, Piso 21, Nicky Jam y Becky G.

LETRA DE 'GIRL LIKE ME' DE BLACK EYED PEAS Y SHAKIRA

Ey, yeah

Ey, ey

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

La-La-Latinas (Eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (Ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (Wuh)

Elegante señorita (Wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let's team up

I want a girl that shine like glitter (Ping)

A girl that don't need no filter

The real for real

A girl that's a natural killa (Prr)

I wanna go, danza, gira (Ha)

Caliente on the meet up (Ha)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanenmente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas, latinas

La-La-Latinas, la-la-latinas

Sacúdelo como Shaki

Baby, drop it low on top it

Electric field, so shock me

Your hips don't lie, they rock me

Baby, come get me, you got me

Oye, mami, ven aquí

You know I'm liking what I see

Muévelo, muévelo, muévelo así

Yo quiero una mujer

Una princesa no tiene pa' ver

Esa chick with no boundaries like that fue what ev'

Buena en la cama, she good in the bed

A girl that been using her head (her head)

To use the cabeza, the best

I want a girl who the diva

No quiero otra, sí, eso es

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

When I come it shines like glitter

Baby, you know I need no filter

For real, I'm real

You know I'm real

Like it, my lips are so glossy

Like it, my neck is so brushy

Baby, if you do it my way

Just for the hell of it I if you love me

Latinas, latinas

Sha-Sha-Shakira it up, Sha-Sha-Shakira it up

I like latinas

Once you look like Celina

Shake your bunda like Anitta

Morena estás más fina

I like dominicanas

Boricuas and colombianas

In East L.A. I like the chicanas

And NY want a piece of the big manzana, eh

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanenmente

¿No ves que solo quiero jugar?