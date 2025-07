Cómo surgió 'La chica perfecta', la colaboración de Aitana con Alaska que podrían cantar juntas en el Metropolitano

El último álbum de Aitana -que ya es disco de oro- solo necesitó diez días para convertirse en el álbum más escuchado de España. Además, le ha conseguido tres sold out a la de Viladecans en su giraMetamorfosis Season.

Una de las canciones que más se disfruta entre los aitaners es LA CHICA PERFECTA, una composición musical con la que la artista planta cara a todos aquellos que la han presionado por representar lo que ellos consideran 'perfecto'.

Como bien explicó Aitana en la Listening Party que tuvo lugar dos días antes del lanzamiento, no había mejor artista que Alaska para realizar esta apuesta. En palabras de Aitana: "¿Quién es la persona más reivindicativa que más le ha dado todo igual?" Con este guiño al himno A Quien Le Importa, Aitana nos dejaba caer que la colaborada elegida para el siguiente hitazo que se escucharía en el Movistar Arena era Alaska.

Lejos de ser casualidad, Aitana tuvo claro desde el primer momento que quería como colaboradora a la vocalista de Fangoria, algo de lo que la propia veterana ya sospechaba, pues el equipo de la cantante de 6 de febrero solicitó entradas para uno de los últimos conciertos de la banda electrónica.

De una versión de En el coche a colaborar juntas

El concierto se dio en el Movistar Arena hace más de año y medio y, si ya Aitana tenía en mente componer una canción con la intérprete de Ni tú ni nadie, su idea se fortaleció cuando por sorpresa Fangoria interpretó una versión de En el coche en directo, uno de los mayores hits de la catalana.

Según explicó Alaska en un programa televisivo, todo empezó con ese guiño: "Fue a partir de ese momento cuando comenzamos a tener más relación". De allí surgió una amistad y, la emoción se apoderó de la artista veterana cuando le propuso la colaboración.

"Estoy muy agradecida porque alguien más joven, ¡Tan joven!, haya pensado en mí para colaborar y por ser una referencia", declaraba Alaska. Aitana le explicó que había pasado por un mal momento y que "Quería hacer lo que ella quisiera, sin importarle lo que dijeran los demás".

En aquel momento, todas las piezas del puzle le encajaron a la mexicana, quien ha dado voz a un tema que no deja de traspasar generaciones y vela por la libertad, la reivindicación y sobre todo, por ser uno mismo.

"Alaska, si no vas a estar, no saco la canción"

Aitana le dejó claro a la intérprete de Dramas y comedias que sin ella no habría lanzamiento. La prepararon en dos semanas, completamente a contrarreloj. "Mira Alaska, tengo que tener el disco terminado en dos semanas porque tengo que masterizarlo y no me da tiempo" le dijo la catalana, a lo que su compañera le respondió: "Aitana, la voy a hacer, en dos semanas nos vemos". Y

así fue, un sueño hecho realidad para ambas artistas que siempre sean admirado la una a la otra. En palabras de Alaska, "Aitana es lo más" y en palabras de Aitana, "Alaska es la mejor de la vida".

Ahora podrían cantarla juntas en el escenario nada menos que en el tercer concierto de Aitana con su Metamorfosis season, cerrando su minigira de estadios en su segunda noche en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.