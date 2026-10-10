Concierto gratis de Sebastián Yatra hoy en Madrid: dónde es y a qué hora empieza

Para celebrar el Día de la Hispanidad Madrid se convierte en una gran fiesta cultural, con la música como protagonista. Y Sebastián Yatra actúa este sábado 10 de octubre de forma gratuita. Te contamos todos los detalles.

Sebastián Yatra se une a la gran fiesta del Día de la Hispanidad desde Madrid ofreciendo un concierto gratuito. Este sábado 10 de octubre el artista colombiano será uno de los grandes protagonistas de la programación musical, en una actuación al aire libre y con entrada libre.

El artista llega a Madrid inmerso en su gira Entre Tanta Gente Tour, después de haber recorrido distintos escenarios de Latinoamérica. Ahora, se suma al cartel formado por otros artistas como Marta Sánchez y Carlos Baute.

Pero, sin duda, el colombiano se hará con la tarde de este sábado. Te contamos todo lo que tienes que saber:

Dónde es el concierto de Sebastián Yatra y a qué hora

El concierto de Sebastián Yatra será en la Plaza de España de Madrid, uno de los escenarios principales de las fiestas de la Hispanidad 2026.

La Comunidad de Madrid mantiene esta ubicación para la actuación del colombiano. El cambio de escenario que se ha producido estos días afecta a los conciertos que estaban previstos en la Puerta del Sol, que han sido trasladados a la explanada multiusos de Madrid Río. El concierto de Yatra, en cambio, no cambia de ubicación y continúa programado en Plaza de España.

Sebastián Yatra comenzará su actuación a las 20:30 horas del sábado 10 de octubre. Antes del colombiano, la programación de Plaza de España incluye la actuación de Nat Simons, prevista para las 13:00 horas, por lo que el concierto de Yatra será el gran cierre musical de la jornada en este escenario.

Cómo llegar al concierto de Sebastián Yatra

La forma más sencilla de llegar a Plaza de España es en el Metro de Madrid, con la estación de Plaza de España conectada con las líneas 2, 3 y 10.

También se puede llegar en autobús de la EMT. Entre las líneas con parada o correspondencia en la zona se encuentran la 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75, 133, 138, 148 y 158, además de varias líneas nocturnas.

Dado que se espera una importante afluencia de público, lo más aconsejable es llegar con bastante antelación y consultar antes de salir posibles modificaciones del transporte o restricciones de tráfico en el centro de Madrid.

Los próximos conciertos de Sebastián Yatra

Además de esta cita gratuita en Madrid, la agenda del artista marca otra cita musical de Yatra en España: será el 17 de octubre en el festival Jardín de las Delicias en Sevilla, con inicio previsto a las 22:30 horas.

El setlist de la gira 'Entre tanta gente tour' de Sebastián Yatra

El repertorio puede variar ligeramente de una actuación a otra, pero los conciertos de Entre Tanta Gente Tour celebrados en 2026 han mantenido un repertorio de alrededor de 25 canciones.