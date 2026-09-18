Concierto de Shakira en Madrid hoy viernes: horario, cómo llegar a Macondo Park, accesos, invitados y setlist

Shakira en California con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Christopher Polk / Billboard vía Getty Images

Shakira celebra este viernes 18 de septiembre el primer concierto de su residencia en Madrid, donde actuará 12 noches durante cuatro fines de semana seguidos hasta el 11 de octubre. Estas son las únicas fechas en Europa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con las que la colombiana reunirá a un máximo de 600.000 personas en total, pues el aforo del Estadio Shakira asciende a 50.000 —todavía quedan entradas a la venta para todas las fechas—.

Esta residencia de conciertos va más allá del espectáculo de Shakira, pues Macondo Park cuenta con ocho pabellones llenos de actividades y sorpresas dedicadas a la literatura, el arte, la gastronomía, la música y otras disciplinas. Todo ello con el foco puesto en la cultura latina.

Ante la relevancia de estos shows, en Europa FM recopilamos toda la información práctica para que disfrutes sin problemas del primer concierto. A continuación, descubre los detalles sobre el horario, los accesos del recinto, las mejores rutas para llegar en transporte público, el setlist de canciones y más.

Horario de Shakira en Madrid

Si no quieres perderte ni un solo de la experiencia ES LATINA, ¡más te vale llegar pronto! Por eso, para que no te pierdas nada, este es el horario oficial de la residencia de Shakira en Madrid:

Apertura de puertas - 15:30

Apertura de pabellones - 16:00

Apertura del auditorio - 18:30

Inicio del concierto de Shakira - 20:30

Fin del concierto de Shakira - 23:00

Fin de las actividades - 00:15

A las 15:30 se abren las puertas, y a partir de las 16:00 se abren los ocho pabellones. Hasta las 18:30 no se puede acceder al auditorio, por lo que durante esas dos horas y media el público puede disfrutar de las numerosas actividades multiculturales. Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media. A las 00:15 se acaban las actividades.

En la galería inferior, consulta los horarios de todas las actividades para hoy viernes:

Dónde está el Estadio Shakira

El Estadio Shakira está ubicado en el barrio madrileño de Villaverde, a 14 kilómetros del centro. El espacio forma parte de Macondo Park, un parque diseñado exclusivamente para la residencia de conciertos de Shakira que se encuentra en el Iberdrola Music —este enlace te lleva a su ubicación en el Google Maps—. En este recinto también se organizan festivales como el Mad Cool o el Iberdrola Music Festival, por lo que en realidad es un descampado que se reconstruye para cada evento.

Ubicación del Iberdrola Music | Google Maps

Cómo llegar al Estadio Shakira

A continuación, recopilamos toda la información para llegar al recinto en transporte público, ya que no se recomienda acceder en coche privado por los cortes de tráfico y para evitar aglomeraciones:

Metro . La parada más cercana es Villaverde Alto (Línea 3), que se encuentra a 20 minutos andando del recinto. No se ampliará el horario de Metro, por lo que el último servicio será a las 01:30.

. La parada más cercana es (Línea 3), que se encuentra a 20 minutos andando del recinto. No se ampliará el horario de Metro, por lo que el último servicio será a las 01:30. Cercanías . Hay dos paradas cerca del recinto: Villaverde Alto (Líneas C-4 y C-5) y San Cristóbal Industrial (Línea C-3). En este caso, tampoco se amplía el horario del servicio.

. Hay dos paradas cerca del recinto: (Líneas C-4 y C-5) y (Línea C-3). En este caso, tampoco se amplía el horario del servicio. Autobuses . Hay cuatro líneas para llegar a los alrededores: 22 , 79 y T41 .

. Hay cuatro líneas para llegar a los alrededores: , y . Taxi y VTC . Aunque es la opción más cara, también es la vía más rápida para llegar. En los alrededores del recinto hay puntos de recogida para coger taxi o VTC. Sigue las indicaciones de los carteles para llegar a cada lugar.

Para la vuelta, la organización dispone de autobuses lanzaderas gratuitas con salida desde Gran Vía de Villaverde hasta Legazpi y Atocha. Las plazas son limitadas y estos son los horarios de frecuencias:

De 23:00 a 00:00 - cada 10 minutos

De 00:00 a 01:00 - cada 7,5 minutos

De 01:00 a 02:00 - cada 15 minutos

Accesos y mapa del Macondo Park

Hay dos accesos al recinto ubicados en la calle Laguna Dalga. El acceso general está justo en el medio de Macondo Park. Es fácil reconocerlo porque tiene ocho grandes puertas de colores. Por su parte, el acceso VIP, PMR y Hospitality se sitúa unos pocos pasos a su derecha —mirando de cara al recinto—. Si tienes alguna duda, puedes seguir las indicaciones de la cartelería o preguntar a los trabajadores del recinto.

En la imagen inferior, consulta el mapa completo de Macondo Park:

Así es el Estadio Shakira por dentro

En Europa FM accedimos el pasado miércoles 16 de septiembre al Estadio Shakira. Se trata de un espacio ambicioso, definido desde Live Nation como un "mundo nunca visto", que cuenta con 150.000 metros cuadrados, unos 10.000 trabajadores directos y 16 meses de planificación.

Aparte del auditorio, donde se llevará a cabo el concierto de la colombiana, Macondo Park tiene ocho pabellones dedicados a una actividad diferente: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

Macondo Park y Shakira | Europa Press y Getty Images

Los invitados de hoy viernes 18

Para este viernes, Shakira cuenta con varios invitados que llevarán a cabo sus actividades en cada pabellón: Guitarricadelafuente, Maro, Santos Bravos, You Wanted a Hit!, Calamidades Lola, Carolina Reoyo, Elizabeth Clapés, La Coya, Goiko B2B La Cucaracha Presents: Jean Franco + La Cucaracha Orquesta + Son de Cuba, Lana Corujo, Rebequita, Virtual Diva y Waralu.

Setlist de canciones de Shakira en Madrid

La gira de Shakira cuenta con un repertorio de casi 30 canciones que sufrirá algún cambio en Madrid. La artista confesó que tiene pensado interpretar Sale el Sol y Te dejo Madrid. Ambos temas se sumarían al setlist anterior, formado por los siguientes títulos en orden:

La fuerte

GIRL LIKE ME

Las de la Intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Te felicito

TQG

Don't Bother

Can't Remember to Forget You

Acróstico

Copa vacía

La bicicleta

La tortura

Hips Don't Lie

Chantaje

Loca

Zoo

Soltera

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

¿Dónde estás corazón?

Antología

Underneath Your Clothes

Suerte

Dai Dai

Waka Waka

Loba

BZRP Music Sessions #53

Todas las fechas de conciertos de Shakira en Madrid