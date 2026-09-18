Vetusta Morla mira al futuro en 'Si vuelves', su nueva canción y primer adelanto de su disco

No se trataba de volver de cualquier manera, se trataba de volver cuando fuese el momento. No volver a toda costa.

Vetusta Morla lo tuvo claro desde el momento en que anunció su parón en abril de 2024. "Si todo va bien, volveremos a juntarnos en 2026". Y todo fue bien.

En marzo anunciaron Gira de vuelta. Canciones de ida y ahora llega Si vuelves, la canción que sirve como adelanto de su próximo proyecto discográfico y en la que apelan a la famosa frase “volveremos cuando seamos los propietarios de nuestro mañana” del político Fernando de los Ríos.

"Y que seas la dueña de tu mañana", dice este reencuentro por partida doble, de las protagonistas del videoclip y de la banda con su público, que podrá verlo de nuevo sobre el escenario a partir del 2 de octubre.

Grabado en formato 16 milímetros, el vídeo nos sumerge en la historia de dos amigas que comparten unas cicatrices que no las definen ni señalan, sino que las construyen. Y en esta línea, la banda apunta al reencuentro con el lugar desde el que imaginar el mañana.

Ellos se volvieron a juntar a principios de 202 en el local de ensayo para tocar y componer juntos durante más de siete meses. Fue el punto de arranque de esta nueva etapa en la que interpretarán en directo esta y otras de sus nuevas canciones y que las llevará a recorrer siete ciudades españolas: Barcelona, Valencia, Pamplona, Málaga A Coruña, Sevilla y Madrid.

La letra completa de 'Si vuelves' de Vetusta Morla

En la brisa del mar

de esta luna de sangre.

¿Quién esconde el dedal

y no quiere que sanes?

¿Quién me enseña tu espalda

y se traga la llave?

Si vuelves

divido las aguas,

separo el bien del mal.

Si vuelves

que cierren las llagas

y que seas la dueña de tu mañana.

En la almohada sin paz,

en el nido de sables.

¿Quién permite que vuelva

esta bestia salvaje

a tu tela de araña

de seda y pedernales?

Si vuelves

divido las aguas,

separo el bien del mal.

Si vuelves

que cierren las llagas

y que seas la dueña de tu mañana.

Caracolas del mar

que se apuntan al baile

convirtiendo en hormigas cipreses gigantes.

Caracolas del mar

descifrando la clave.

Olvidaste el dedal

y olvidaste cuidarte.

Olvidaste el dedal

y olvidé lo importante.

Si vuelves

divido las aguas,

separo el yig del yang.

Si vuelves

brindemos al alba

porque seas la dueña de tu mañana

porque seas la dueña de tus mañanas

Los conciertos de la gira Canciones de Ida de Vetusta Morla