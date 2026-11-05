Todos los conciertos de U2 anunciados hasta ahora: las fechas de su gira 'The Greatest Show on Earth Tour'
U2 está anunciando poco a poco el cartel de conciertos de The Greatest Show on Earth Tour, su gira mundial para 2027 que pasará por España con tres fechas.
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The Greatest Show on Earth Tour es la nueva gira mundial de U2 con la que el grupo irlandés de rock actuará en grandes estadios de diversos países a lo largo de 2027. "¿El espectáculo más grande sobre la Tierra? Eso sí que es un desafío. Es un reto, tanto para nosotros como para cualquiera, de intentar ofrecer la mejor noche en la vida de alguien", expresó el grupo.
La banda, formada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., anunció el tour el pasado 15 de octubre y desde entonces ha ido desvelando nuevos conciertos. De momento, U2 ha confirmado 28 fechas: 11 en Latinoamérica y 17 en Europa entre febrero y julio.
Tres de esos 28 conciertos se celebrarán en España: dos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (13 y 15 de mayo) y uno en el Estadio La Cartuja de Sevilla (22 de mayo). Todavía quedan shows por anunciar en Norteamérica y cabe la opción de que amplíen su estancia en algunas ciudades que ya forman parte del cartel.
La gira supone el regreso del grupo a grandes estadios desde que terminaron la gira The Joshua Tree Tour 2019. Además, estos conciertos servirán para que U2 presente en directo las canciones de su decimosexto álbum de estudio: Carnaval de Luz, que verá la luz el próximo 13 de noviembre y que incluye una canción inspirada en Rosalía titulada The Mirror Maker.
Para comprar entradas, visita la página web oficial de U2.
Todos los conciertos anunciados hasta ahora de U2 en 2027
Latinoamérica
- 23 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)
- 26 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)
- 28 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)
- 02 de marzo - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros
- 10 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)
- 12 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)
- 14 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)
- 16 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS
- 23 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)
- 25 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)
- 27 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)
Europa
- 26 de abril - Estocolmo, Suecia - Strawberry Arena
- 28 de abril - Estocolmo, Suecia - Strawberry Arena
- 5 de mayo - París, Francia - Stade de France
- 8 de mayo - París, Francia - Stade de France
- 13 de mayo - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys
- 15 de mayo - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys
- 22 de mayo - Sevilla - Estadio La Cartuja
- 27 de mayo - Lisboa, Portugal - Estadio da Luz
- 5 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Johan Cruijff ArenA
- 6 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Johan Cruijff ArenA
- 9 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Johan Cruijff ArenA
- 18 de junio - Londres, Reino Unido - Tottenham Hotspur Stadium
- 19 de junio - Londres, Reino Unido - Tottenham Hotspur Stadium
- 22 de junio - Londres, Reino Unido - Tottenham Hotspur Stadium
- 30 de junio - Berlín, Alemania - Olympiastadion
- 5 de julio - Milán, Italia - Stadio San Siro
- 6 de julio - Milán, Italia - Stadio San Siro