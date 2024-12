El 'crossover' definitivo: Lady Gaga y Brian Johnson interpretan ‘Highway to Hell' de AC/DC a dúo | GETTY

Carpool Karaoke se ha convertido durante los últimos años en uno de los formatos musicales más populares, incluyendo entrevistas y extractos de canciones de algunos de los artistas con mayor repercusión de todo el planeta sentados sobre los asientos de los vehículos.

Este año, además, ha llevado a cabo un importante cambio al ceder el sitio de su habitual presentador, James Corden, a Zane Lowe, que será el encargado de conducir estos encuentros.

Esta nueva edición de Carpool Karaoke arranca con un especial dedicado a la Navidad con invitadas a la altura de la ocasión: Lady Gaga, Chappel Roan y Dua Lipa, que se suben al vehículo para charlar con el presentador, cantar animados villanciso y sus nuevos éxitos.

Uno de los grandes momentos que tiene reservad este especial a buen seguro enloquecerá a los fans de Lady Gaga, pues han organizado una sorpresa que ha hecho enmudecer incluso a la propia artista: un encuentro con Brian Johnson.

La estrella del rock aparece de forma totalmente inesperada ante una atónita Lady Gaga que no duda en abrazar al cantante. Como no podía ser de otra forma, ambos dan rienda suelta a su talento y unen sus voces para cantar a dúo el mítico tema de AC/DC Highway to Hell, perteneciente al álbum homónimo del grupo del año 1979.