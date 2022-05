¿Cuál es la canción más personal de Amaia de su nuevo disco y por qué?

Amaia Romero ha revelado en una entrevista cuál es su canción más personal de su nuevo disco 'Cuando no sé quien soy' y cuáles son los motivos. Descubre esta confesión.

Amaia Romero ha comenzado la promoción de su nuevo disco 'Cuando no sé que soy', un álbum que está consiguiendo numerazos de ventas.

En una entrevista con El Periódico, la cantante navarra se ha sincerado del todo y ha hecho algunas confesiones muy personales sobre su evolución como artista.

Así, ha definido su nuevo estilo, muy alejado del que muchos recuerdan de 'Operación Triunfo': "La imagen que doy ahora es la que me representa. Ahora soy más consciente. Tengo más claro lo que quiero y con quién quiero juntarme. He aprendido a decir que no".

Las reflexiones más íntimas de Amaia

Y ha destacado que muchas canciones de su disco muestran esto, pero sin duda en la que se ha desnudo emocionalmente de forma más clara es 'Bienvenidos al show'.

Una parte de esta canción dice 'Ya no soy pequeña / tampoco soy mayor'. Precisamente, Amaia ha recalcado que "es así como me siento. Soy muy nostálgica de mi infancia. Me gusta estar conectada con mi yo de niña, que sigue ahí y se ha transformado en otra cosa. Defiendo que la vida es una constante búsqueda de uno mismo".