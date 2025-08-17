Qué se sabe sobre el nuevo álbum de Rosalía: fecha de estreno y posibles colaboraciones

Rosalía no quiere dar muchos detalles sobre cómo será su próximo álbum de estudio, pero lo cierto es que lleva dejando pequeñas pistas sobre él desde hace meses. Así misma lo reconoció la propia artista en una entrevista para Paper Magazine, donde respondió si piensa adelantar algo sobre su nuevo proyecto: "Ya lo hice, solo que todavía no os habéis dado cuenta".

Ahora, Rosalía protagoniza la portada de ELLE para septiembre, donde confirma que todavía no ha terminado de grabar el disco y que pasa "muchas horas en el estudio". Lo que sí desvela es que su cuarto álbum "no suena para nada" como MOTOMAMI. Es un misterio qué estilo musical adoptarán sus nuevas canciones, sobre todo porque las últimas que compartió con el mundo se remontan al 2024, cuando publicó sus colaboraciones con Ralphie Choo y LISA.

Mientras seguimos esperando al estreno de "R4", recopilamos todo lo que se sabe hasta el momento y las teorías que circulan entre los fans.

Fecha de estreno

En su entrevista con ELLE, Rosalía se resiste a dar una fecha concreta para el lanzamiento de su disco: "¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar. [...] Estoy en el proceso". Sin embargo, la edición española de la revista desveló en su reportaje que "está previsto para noviembre" de 2025, un dato que posteriormente fue eliminado del artículo. De hecho, la periodista Suzy Exposito explicó el error: "Rosalía no me confirmó la fecha de estreno en nuestra entrevista, solo ella sabe cuándo estará listo el disco".

Si viera la luz en noviembre, coincidiría con la publicación de El mal querer en 2018 y con el inicio de la campaña de MOTOMAMI. Algunos fans van más allá y señalan otra fecha que podría ser clave: el 4 de septiembre, el día de Santa Rosalía. Y no es una teoría infundada, pues la cantante ha estado dejando pistas sobre el contenido religioso de su próximo proyecto.

Por su parte, según la revista comercial especializada en la industria musical estadounidense Hits Daily Double, el cuarto álbum de estudio de la española verá la luz antes de que acabe el 2025, sin una fecha concreta. Además, el medio aseguró en julio de 2025 que Rosalía tiene previsto realizar una gira de conciertos por estadios en 2026. Y lo haría con un nuevo mánager, ya que la cantante habría incorporado a su equipo a Jonathan Dickins de September Management.

La religión, elemento central

No es ninguna sorpresa que Rosalía se envuelva de elementos religiosos para su música, pero parece que la fe y la religión tendrán un gran peso en este cuarto álbum si tenemos en cuenta las referencias bíblicas que hace continuamente la catalana en redes sociales.

Santa Rosalía y San Lucas son dos santos a los que la estrella ha hecho alusión durante este tiempo. De hecho, cuando Rosalía pasó una temporada en Madrid en mayo, compartió su visita en el Museo del Prado, donde se aloja el cuadroSanta Rosalía de Palermo, algo que incide en la importancia del propio nombre de la artista en el concepto artístico del disco.

El título del disco

Los rumores también circulan alrededor del título del futuro álbum de Rosalía. De momento, todo parece indicar que su nuevo álbum se llamará, precisamente, "Rosalía". Así lo predijo Daniel Gómez Sánchez, el compositor y doctor por la Universidad Complutense que basó su tesis en la obra de la artista, al asegurar que este álbum supondría una autoafirmación de su identidad. Por su parte, los fans han encontrado un perfil en Instagram denominado @holarosalia, lo que reforzaría esta idea teniendo en cuenta que la artista creó la cuenta secundaria @holamotomami para su tercer álbum, MOTOMAMI.

Sin embargo, otra opción sería que el álbum se titulara "LUX", pues Rosalía ha registrado dicha marca "en el ámbito musical con los mismos parámetros que registró MOTOMAMI", según apunta una cuenta fan en X (antes Twitter) con base en la información de la página Trademarkia.

Un videoclip grabado con un coro de niños

En marzo de este 2025, salió a la luz que Rosalía ya tiene grabado uno de los videoclips que formarán parte de su cuarto álbum de estudio tras MOTOMAMI, El mal querer y Los Ángeles.

Se rodó en la Montaña de Montserrat el mes de noviembre de 2024 —concretamente el día 11— y en él participaron un coro de niños cantores. Así lo explicó el pódcast Que no surti d' aquí, de Catalunya Radio, que además señaló que se trata de L'Escolania de Montserrat, uno de los coros litúrgicos de niños cantores más antiguos de Europa.

Los niños que lo forman, que tienen una clara proyección musical al servicio del Santuario de la Santísima Virgen de Montserrat, se instruyen también en la formación humana y cristiana de la tradición multisecular de una escuela benedictina que tiene sus orígenes en el siglo XIII. Según el medio, el citado Santuario habría servido de localización para el rodaje de este videoclip.

Posibles colaboraciones

Al igual que El mal querer, es posible que el cuarto disco de Rosalía no tenga ninguna colaboración. Pero, de no ser así, hay varios artistas que suenan con fuerza para formar parte de este proyecto. Uno de ellos es Guitarricadelafuente, con quien la catalana interactuó en redes sociales hace poco.

También entran en la palestra los artistas Rusowsky o Raphie Choo, con quien ya trabajó en Omega. Rosalía compartió en Instagram varias fotografías de su sesión de fotos para ELLE con una canción: BBY ROMEO, la colaboración de Rusowsky y Raphie Choo de 2025. Teniendo en cuenta que a Rosalía le gusta trabajar con los mismos artistas a largo plazo, Choo podría formar parte de su cuarto álbum... o no. Habrá que esperar para descubrirlo.

Otra opción sería una colaboración entre la catalana y Yailín La Más Viral. En enero de 2025, la puertorriqueña mostró un vídeo sospechoso en redes sociales donde cantaba por encima una canción que sonaba de fondo, que desveló la voz de Rosalía. El tema suena a estilo rap en inglés, un idioma alejado de lo que suelen hacer ambas artistas. Según el adelanto, Rosalía cantaría alguna estrofa del estribillo de letra provocativa y sensual.

Cuatro canciones inéditas

En mayo, los fans más avispados dieron con una gran pista: los títulos de cuatro canciones inéditas de la catalana. Según ASCAP, la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, hay registradas cuatro canciones desconocidas de la catalana. En este portal aparece mucha de la discografía de la artista, pero también los nombres de temas no publicados todavía: No more dramah, La vida es chula, Sao Luis y Carcelera.

No more dramah está escrita por la propia Rosalía junto a Sergio Aparicio y Héctor Isac Ramón; Sao Luis es de la artista junto a Ravid Goldschmidt; La vida es chula también corre a cargo de Rosalía, pero esta vez junto a Octavio Bugni y Guillem Ibáñez, y Carcelera está creada por Rosalía junto a El Guincho, con quien trabajó en El mal querer y MOTOMAMI.

Sin embargo, hay que coger esta información con pinzas. Resulta extraño que Rosalía vaya a incluir un tema creado con El Guincho, ya que en su reciente entrevista con ELLE asegura que llevan años sin verse: "Honestamente, me encanta trabajar con gente a largo plazo. Pero a veces la gente se distancia. A veces eso puede suceder cuando las personas crecen para hacer lo que sea que sea su viaje. Ahora mismo, estoy trabajando sola".