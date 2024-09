Damiano David inicia su carrera en solitario: ¿abandona Måneskin?

Te interesa Måneskin destaca en Mad Cool y salva la jornada más floja del festival: fotos y vídeos del concierto

"Hoy es el primer día de mi vida". Con estas palabras, Damiano David ha dado el pistoletazo de salida a su carrera profesional como solista, ya que su trayectoria en la música siempre ha estado vinculada al grupo de rock italiano Måneskin.

La banda (formada por él, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi) se dio a conocer en la versión italiana de X Factor, aunque su salto al estrellato llegó cuando Måneskin ganó Eurovisión 2021 con el tema Zitti e buoni. Después, seguirían en primera línea de la industria internacional gracias a sus éxitos Beggin' o I Wanna Be Your Slave.

Ahora, el vocalista Damiano David ha decidido dar un importante giro a su vida en la música iniciando una nueva etapa como artista solista. Así lo ha anunciado en redes sociales, donde ha desvelado el título y la fecha de lanzamiento de su primera canción.

"Mi nombre es Damiano David. Nací en 1999, en Roma, Italia", ha escrito en Instagram a modo de presentación. "Amo la música, el arte y a las mujeres. Me encanta la sensación de la ropa hermosa y el aroma de un buen perfume. En mi vida he sido un ladrón, un mentiroso, un amante, un cambiaformas. He viajado por todo el mundo para encontrar mi voz, solo para terminar donde todo comenzó", ha añadido en el texto.

'Silverlines', el primer sencillo de Damiano David

Damiano David ha desvelado que su canción debut como solista verá la luz el 27 de septiembre bajo el título Silverlines.

El miércoles 18 de septiembre, el cantante compartió un adelanto de la composición y del videoclip, donde aparece tirado en el suelo. El trozo del tema musical, por su parte, recuerda a los sonidos rock y grandilocuentes de la banda.

¿Qué pasa ahora con Måneskin?

La discográfica Sony ha emitido un comunicado donde explica el nuevo proyecto que ha emprendido Damiano David. "[Esto] nació de la necesidad de expresar una parte más personal y vulnerable de sí mismo. Una parte de él que permanece completamente inexplorada", dice la marca.

Por lo tanto, todo indica a que el vocalista continuará con Måneskin mientras desarrolla en paralelo su carrera personal, donde puede mostrar una faceta suya diferente. De hecho, hace tres semanas, la banda publicó una imagen en su perfil de Instagram tras celebrar un concierto en París.