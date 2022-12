Dani Fernández es el Auryn que pegó un puñetazo a Blas Cantó: la historia de la polémica

¡Misterio resuelto! Dani Fernández es el Auryn que pegó un puñetazo a Blas Cantó.

El cantante lo ha confesado en una entrevista con David Broncano, en la que han recordado las declaraciones que el representante de España en Eurovisión 2021 hizo en mayo de 2020 en su programa.

"Dijo que uno de nosotros le pegó un puñetazo y fui yo", reconoció Dani Fernández después de que Broncano se tirase un triple diciendo que Blas Cantó había dicho que lo odiaba.

Sus declaraciones no fueron esas, pero sí dijo que uno de los Auryn le había pegado y se ha confirmado. "Ahora nos llevamos bien, lo que pasó es que éramos jóvenes, tiempo difíciles... fue sin querer. Tuvimos una discusión, se calentó un poco la cosa y me enfadé", añadió Dani Fernández corroborando las declaraciones de su compañero.

El cantante de Dile a los demás reconoció también que no fue certero en el golpe, lo que fue bueno para el grupo. "Menos mal que no le di bien, que, sino... no estaría aquí porque se habría disuelto antes la banda", bromeó el cantante sobre Auryn, disuelta siete años después de su formación (2009-2016).

La historia contada por Blas Cantó

Blas Cantó contó esta historia en mayo de 2020 aclarando que todo ocurrió en los inicios de la banda formada en 2009 por Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Dani Fernández. "Me llevé una hostia al principio. Peleas de chiquillos. Teníamos 18 años", relató Cantó, que no quiso decir qué compañero fue.

"Uno de los Auryn me pegó. Me dejó el brazo que no lo pude mover en una semana. Me lo anestesió", explicó el cantante sobre el suceso que ocurrió "el segundo día de empezar a ensayar". "Fue por cuestiones artísticas. Tonterías, éramos unos niños", dijo Blas Cantó, que, como Dani, tenía 18 años en esa época.

Blas Cantó no contó entonces quién fue el Auryn del golpe pero sí dio una pista que ha confirmado Dani Fernández: "El que me dio el golpe es con el que tengo más relación hoy en día. Al final somos como hermanos".

Carlos Marco no fue testigo

Las declaraciones de Blas Cantó no pasaron desapercibidas en su momento y, de hecho, hubo otro Auryn que habló de ellas días después. Fue Carlos Marco, colaborador del programa Tómatelo menos en serio, que le quitó hierro al asunto.

"Yo no me acuerdo de nada de eso, pero sería alguna tontería de cuando éramos pequeños”, dijo en Nius, confesando que él no había sido el autor del golpe. “Yo creo que Blas fue a presentar su libro, en el que imagino que habla de la etapa de Auryn, que es la más larga e importante que hemos vivido, y quizá había estado rememorando cosas y le vino algo así a la mente, no lo sé", contó.

La cuestión es que siete años juntos dio para mucho y para muchas discusiones: "Pero siempre de palaba, no éramos de pegarnos. Incluso con Blas, habré discutido veinte veces, y luego llorado, reconciliado, reído, abrazado.... lo normal".

La entrevista de Carlos Marco fue también en 2020, cuatro años después de la disolución de la banda. En ella habló de la situación de sus integrantes: “Blas, Dani y yo hemos estado más cercanos desde entonces, mientras que con Álvaro y David perdimos más el contacto (...) No hubo ninguna pelea ni bronca, simplemente supongo que se nos rompió el amor de tanto usarlo”,