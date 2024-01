Dani Fernández prepara "la mayor sorpresa" de su carrera musical

Dani Fernández está en un momento clave de su carrera.

El artista ha presentado en directo, desde la Plaza de la Luna de Madrid y rodeado de un centenar de fans, el primer single de La Jauría—su tercer disco—, titulado Todo cambia.

Se trata del primer adelanto de un álbum conceptual en el que, a través de un nuevo sonido y unas letras sinceras, el intérprete ha expresado las desventajas de ser una persona conocida por dedicarse a la música, y sentir que miles de ojos te juzgan todo el tiempo, hagas lo que hagas.

"Cuando decidí dedicarme a la música hubo una parte de mí a la que renuncié para siempre. Una parte de mí que fue secuestrada, que ya no volví a ver. Intenté buscar incluso quién es el culpable, pero al final me di cuenta de que no había nadie culpable", ha dicho la voz en off del cantate, mientras se preparaba para cantar este primer adelanto en directo.

Después de recibir una cálida a la par que intensa ovación al cantar la primera grieta de proyecto tan frágil, el artista ha confesado que tiene algo más grande que tocar en la calle entre manos. "En muy poquito tiempo vamos a tener la mayor sorpresa que llevo preparando hasta ahora, aquí en la ciudad de Madrid", ha dicho el cantante, dejando libre imaginación.

Teniendo en cuenta que a finales de año sale su nuevo disco, muchas señales apuntan a que esa sorpresa en la capital podría ser un show en el WiZink Center, donde poder escuchar en directo este nuevo proyecto y en el que reunirse junto a grandes invitados.

El artista ha terminado agradeciendo a sus fans por todo el apoyo recibido, tanto a lo largo de su carrera como por estar en la presentación de este single tan especial.