Este viernes 27 de noviembre, más de un mes después de poner fin a La Insurrección Tour en Madrid, Dani Fernández ha compartido un sincero y extenso mensaje en redes sociales para informar sobre su descanso indefinido de la música. "Después de la jauría y la insurrección, llega el silencio", comienza diciendo.

El cantante de 34 años hace un repaso de sus "ocho años inolvidables de carrera en solitario", pues ha pasado casi una década desde que publicó su primera canción después de Auryn: Te esperaré toda la vida (2018). "Me arriesgué a hacer mi primer concierto en la sala Caracol casi sin repertorio. Desde entonces, tres discos y seis giras, con una agenda ininterrumpida año tras año, donde he sido muy feliz, pero también me he perdido muchas cosas personales que quiero recuperar, especialmente el tiempo con Belice", cuenta, haciendo referencia a su hija.

Después de todo eso, "ahora llega el momento" de tomarse "un tiempo para respirar y coger impulso". "Tengo miedo de qué habrá a mi vuelta. En una industria donde el algoritmo te obliga a estar en una espiral continua de lanzamientos y noticias, no es fácil parar en este punto tan bueno de mi carrera y vivir con la incertidumbre, pero creo que este parón es bueno para mí, y también es bueno para vosotros. Como en las buenas relaciones, es importante echarse de menos", continúa el artista de Alcázar de San Juan.

"No sé deciros cuándo volveré"

Según explica Dani Fernández, necesita este descanso para "descansar y buscar la inspiración del cuarto disco"; necesita vivir nuevas experiencias para escribir sobre ellas. "Hay mucha vida ahí fuera que necesito que me traspase y me haga sentir nuevas sensaciones", dice.

En este sentido, el cantante asegura que no habrá conciertos ni nueva música durante todo el 2027, aunque su descanso podría prolongarse más allá del año que viene: "No quiero tener una fecha marcada de vuelta en el calendario que me presione y me genere ansiedad, porque quiero que cuando vuelva con nuevas canciones, sean las mejores. Así que no sé deciros cuándo volveré", desvela con sinceridad.

Dani Fernández también confiesa que pensó en cerrarse las redes sociales por "el ruido que generan", pero finalmente decidió no hacerlo para ir dando noticias de cómo le va la vida durante este descanso.

"Han sido ocho años increíbles. Han pasado muchas cosas que jamás imaginé que pasarían. Cada una de mis expectativas se ha visto superada por la realidad. Me llevo una colección de buenos momentos que recordar durante este parón, que me devuelvan a todas las cosas especiales que me habéis hecho vivir. En este momento de mi vida no puedo sentir más que gratitud por todo lo que me ha pasado e ilusión por todo lo que pasará. Os quiero", zanja.