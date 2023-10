De Dani Fernández a Viva Suecia: artistas que han dedicado canciones a sus hijos

Amor, desamor, amistad, soledad, deseo... Las emociones más intensas y primarias son la gran fuente de inspiración de músicos y cantantes. Una de las experiencias vitales que desborda los sentimientos es la paternidad/maternidad, y de ahí han salido preciosas canciones llenas de ternura y cariño a flor de piel.

La historia de la música está llena de melodías y letras dedicadas a los hijos, a los que van a nacer y también a los adolescentes que inician una nueva etapa vital. Desde Forever Young de Bob Dylan hasta De niña a mujer de Julio Iglesias o Kooks de David Bowie. Pero hay muchas más y aquí repasamos algunas canciones españolas recientes que nuestros artistas han dedicado a sus hijos.

Mikel Erentxun - Oh, Siena

El exmiembro de Duncan Dhu lanzó su nuevo trabajo, Septiembre, hace solo unas semanas. Entre las 18 canciones que forman parte de este álbum, hay una dedicada a su hija Siena, la tercera de sus cinco hijos, de 16 años.

Se trata de una canción de despedida de la infancia y bienvenida a la edad adulta. “Vuela libre / descalza en el andén / un sueño en la garganta / y en el corazón”, canta Mikel Erentxun en Oh, Siena.

Dani Fernández - Solo tienes que avisar

En unas semanas, el músico manchego Dani Fernández dará la bienvenida a su primera hija junto a su mujer, Yarea Guillén. La paternidad ha cambiado la vida del cantante y, por supuesto, le ha servido de inspiración para componer.

Esta es la primera canción que le dedica a Belice —nombre que han puesto a la pequeña—, una emotiva confesión del vértigo que le produce su llegada: “¿Cómo algo tan pequeño / puede venir a salvarme? / Esas nubes no se mueven / Pero haremos que nos bailen”.

Shakira - Acróstico

Para la colombiana Shakira, sus hijos Milán y Sasha se han convertido en la salvación tras la traumática ruptura con Piqué. Con ellos ha emprendido una nueva etapa de su vida en Miami y a ellos les dedicó la canción Acróstico en cuyo vídeo aparecen los pequeños justo en el momento de abandonar su hogar en Barcelona.

Esta no es el primer tema que Shakira ha compuesto pensando en sus hijos. En su último álbum, El Dorado, la canción Toneladas estaba dedicada a su hijo mayor Milan.

"No me dejas ser infeliz a pesar de mis intentos / Eres como un querubín que vuela y vuela y vuela / Cantando canciones de amor cerca de mí aunque me duela", dicen algunos versos de la canción.

Alejandro Sanz - Capitán Tapón

El madrileño Alejandro Sanz ha dedicado varias canciones a sus hijos —Manuela, Alexander, Dylan y Alma—, pero una de las más famosas es Capitán Tapón, que forma parte de su disco Sirope. Está dedicada a Dylan, el primer hijo que tuvo con Raquel Pereira, que nació en julio de 2011: “¿Qué sabes tú lo que es amor? / ¿Qué sabes tú, mi Robinson? / Te cortas y yo soy quien sangra / Yo soy tu esponja bajo el agua”.,

Alma, la más pequeña de los hermanos Sanz, también tiene su propia canción, uno de los grandes éxitos del cantante, Mi persona favorita: "Se la dediqué a Alma en concreto, porque era la única de mis hijos a la que no le había dedicado una canción”.

Viva Suecia - Ahora tú

En 2017, el bajista de la banda murciana Viva Suecia, Jess Fabric, compuso está canción cuando iba a convertirse en padre. “Salta al mundo y sé feliz, no te parezcas a mi. Y llora y grita y cae de pie, yo estaré para encoger tus alturas”, era su especial manera de recibir a su hija.

Camilo - Índigo

“Porque llegó a mi vida / el amor / de mi vida / Yo se lo pedí al de arriba / Pero contigo se le fue la mano”. Este es el pegadizo estribillo de la canción que el cantautor colombiano Camilo dedicó a su hija y que compuso antes de su nacimiento.

El título de la canción, Índigo, es el nombre que él y Evaluna decidieron poner al bebé antes de conocer su sexo. “Es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer”, explicaron en una entrevista sobre la curiosa elección.

Malú - Tejiendo alas

Tras semanas de especulaciones, la cantante de Aprendiz confirmó en diciembre de 2019 que esperaba un hijo junto a Albert Rivera. Meses más tarde, en plena pandemia y después de dos años de silencio musical, Malú lanzó una de las canciones más especiales de su carrera, Tejiendo alas.

"No tengas miedo, estoy aquí / Tejiendo alas para ti", dice la letra de esta canción con la que Malú quería compartir “esas sensaciones tan maravillosas y novedosas” de esa nueva etapa que estaba a punto de comenzar.

Laura Pausini - A ella le debo mi amor

En 2013 la italiana Laura Pausini cumplió uno de sus mayores deseos: convertirse en madre. Dos años después, la cantante de Se fue estrenó A ella le debo mi amor, una dulce canción que dedicaba a su hija Paola.

“Ella, Navidad verdadera, mi primer gran regalo / El final de mi espera”, dice la italiana que se vuelve todo ternura en un videoclip donde la luz y el color blanco son los grandes protagonistas.

Melendi - Carlota

En la actualidad es padre de cinco hijos, pero cuando nació su primera hija, Carlota, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega, Melendi le dedicó esta preciosa canción.

El pasado mes de agosto, la primogénita del músico asturiano cumplió 18 años y en una carta publicada en sus redes sociales volvió a declararle su amor incondicional. “Hace dieciocho años vino a salvarme de mí mismo, no fue de la noche a la mañana, como todo cambio profundo trajo consigo dolor pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil. Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices”, dice parte de ese texto.

Rayden - Pequeño torbellino

El cantante madrileño Rayden es padre de un hijo de siete años y a él le dedicó esta canción que interpreta con Mäbu. “Mi pequeña estrella / Quiero verte sonreír / Teniendo la certeza / Que yo siempre cuidaré de ti”, declara el artista en el estribillo de Pequeño torbellino.

El tema fue lanzado antes del nacimiento de su hijos y forma parte de su disco Antónimo.

“Es la canción que más me ha costado llevar a cabo porque sabía que iba a mandar un mensaje al que se convertiría en un futuro muy cercano el amor de mi vida: mi hijo”, explicó el músico para presentar la canción.

Joaquín Sabina - Ay Rocío y Ay Carmela

El cantautor Joaquín Sabina tiene dos hijas, Carmela y Rocío, y cada una de ellas tiene su canción dedicada por su padre. Primero le dedicó Ay Rocío a su hija pequeña y el tema forma parte del disco Alivio de luto, de 2005; en 2009 lanzó Vinagre y Rosas, trabajo en el que incluye Ay Carmela, el que escribió para su hija mayor.

Además, las dos chicas han aparecido en algunos de los vídeos del cantante. Por ejemplo, en el de Lo Niego Todo hacen un cameo en la escena del tren.

Maldita Nerea - Calcetines

El cantante del grupo murciano, Jorge Ruiz, escribió este tema, incluido en el álbum Bailarina, para su hijo de cinco años: “Él era el único miembro de la familia que no tenía una canción dedicada. No pude ni quise negarme y ha sido la canción que más me ha costado terminar de toda mi carrera”.

“Nada es como antes de que te pudiera tener, me has dado más de lo que nunca imaginé, corazón gigante siempre te querré”, dice la amorosa canción de Maldita Nerea.