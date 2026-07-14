David Bekcham responde a las críticas hacia Victoria en el partido de Inglaterra

El Mundial de Fútbol 2026 está siendo el evento deportivo más seguido del mundo durante las últimas semanas, reuniendo no solo a los mejores jugadores de este deporte, sino a decenas de celebrities que acuden a los estadios a apoyar a sus selecciones favoritas.

Muchos de los mejores jugadores de la historia, que hace unos años formaban parte de estos combinados, se han convertido en una suerte de embajadores y, siendo EE.UU. uno de los países anfitriones del torneo, el popular exjugador David Beckham ha sido uno de los fans más destacados durante los partidos de la selección de Inglaterra.

Durante el último partido de los Three Lions, en el que los ingleses se enfrentaron a Noruega en los cuartos de final, los nervios estuvieron a flor de piel hasta que Jude Bellingham hizo el gol que clasificó a su equipo para las semifinales. Un tanto que hizo que David Beckham soltase toda la tensión acumulada y celebrase por todo lo alto la acción del mediocentro.

Sin embargo, varios aficionados se han pronunciado en redes sociales sobre la falta de emoción mostrada por su esposa, Victoria Beckham, durante la celebración.

De hecho, tal ha sido el nivel de críticas que incluso David Beckham ha salido al paso de las mismas, respondiendo a una aficionada inglesa en Instagram. "Ella estaba celebrando dentro, lo prometo sus reacciones fueron un poco más lentas que las mías", ha indicado en los comentarios de la publicación, haciéndose viral al instante.