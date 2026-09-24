David Bisbal sale de gira con 'Eternos': fechas, ciudades y cuándo salen las entradas a la venta
David Bisbal se prepara para salir de gira. A punto de sacar el disco Eternos, el cantante de Almería ha anunciado las primeras fechas y ciudades del tour que acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum. Comprueba si pasará cerca de ti y descubre cuándo salen las entradas a la venta.
David Bisbal desvela (al fin) las canciones que formarán parte de 'ETERNOS', su nuevo disco
Eternos está ya aquí. Hace unos días conocíamos el tracklist del nuevo álbum de David Bisbal y este miércoles el cantante ha anunciado las primeras fechas y ciudades de la gira por España que acompañará su lanzamiento.
El disco, que incluye himnos como Adoro, Qué sabe nadie o Aquellas pequeñas cosas, sale el viernes 2 de octubre aunque el Tour Eternos España 2027 no llegará hasta mayo. Antes el cantante hará gira de otoño por América con paradas en nueve países: la primera será el 6 de octubre en Santiago de Chile (Chile) y la última, el 19 de diciembre en Miami (EEUU).
"Qué ilusión poder compartir con vosotros las primeras fechas de la gira ETERNOS en España 2027 ❤️", escribió David Bisbal en Instagram para compartir con sus seguidores la noticia. "Unos conciertos muy especiales en los que podremos vivir juntos, en directo, mi nuevo álbum ETERNOS: un homenaje a grandes artistas y canciones que forman parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos y de nuestra forma de sentir la música".
Las fechas y ciudades de la gira Eternos en España
La gira de David Bisbal arranca el 22 de mayo en Valencia y se prolongará durante todo el verano. Por el momento, la última fecha es el 9 de septiembre en Sevilla y, hasta ahora, hay 15 conciertos anunciados en 15 países.
- Sábado, 22 de mayo de 2027 - Roig Arena - VALENCIA
- Sábado, 29 de mayo de 2027 - Bilbao Arena Miribilla - BILBAO
- Viernes, 4 de junio de 2027 - Coliseum - A CORUÑA
- Viernes, 11 de junio de 2027 - Palau Sant Jordi - BARCELONA
- Sábado, 12 de junio de 2027 - Pabellón Príncipe Felipe - ZARAGOZA
- Domingo, 19 de junio de 2027 - Plaza de Toros - MURCIA
- Miércoles, 22 de junio de 2027 - Plaza de Toros - ALBACETE
- Viernes, 25 de junio de 2027- Plaza de Toros - GRANADA
- Sábado, 26 de junio de 2027 - Plaza de Toros - ALMERÍA
- Jueves, 1 de julio de 2027 - Movistar Arena - MADRID
- Sábado, 10 de julio de 2027 - Plaza de Toros - ALICANTE
- Sábado, 17 de julio de 2027 - Anexo Estadio Villanovense - VILLANUEVA DE LA SERENA
- Jueves, 22 de julio de 2027 - Marenostrum Fuengirola - FUENGIROLA
- Sábado, 24 de julio de 2027 - Concert Music Festival - CHICLANA DE LA FRONTERA
- Jueves, 9 de septiembre de 2027 - Plaza de Toros de la Real Maestranza - SEVILLA
Cuándo salen las entradas a la venta
"Estoy deseando encontrarme con vosotros y hacer de cada noche un momento inolvidable", dice David Bisbal en su publicación y anuncia la fecha de venta de entradas, que se hará en dos plazos:
- PREVENTA EXCLUSIVA - Martes, 29 de septiembre - Preventa Exclusiva a partir de las 12:00 horas
- VENTA GENERAL - Viernes, 2 de octubre - a partir de las 14:00 horas