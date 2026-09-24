David Bisbal sale de gira con 'Eternos': fechas, ciudades y cuándo salen las entradas a la venta

Eternos está ya aquí. Hace unos días conocíamos el tracklist del nuevo álbum de David Bisbal y este miércoles el cantante ha anunciado las primeras fechas y ciudades de la gira por España que acompañará su lanzamiento.

El disco, que incluye himnos como Adoro, Qué sabe nadie o Aquellas pequeñas cosas, sale el viernes 2 de octubre aunque el Tour Eternos España 2027 no llegará hasta mayo. Antes el cantante hará gira de otoño por América con paradas en nueve países: la primera será el 6 de octubre en Santiago de Chile (Chile) y la última, el 19 de diciembre en Miami (EEUU).

"Qué ilusión poder compartir con vosotros las primeras fechas de la gira ETERNOS en España 2027 ❤️", escribió David Bisbal en Instagram para compartir con sus seguidores la noticia. "Unos conciertos muy especiales en los que podremos vivir juntos, en directo, mi nuevo álbum ETERNOS: un homenaje a grandes artistas y canciones que forman parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos y de nuestra forma de sentir la música".

Las fechas y ciudades de la gira Eternos en España

La gira de David Bisbal arranca el 22 de mayo en Valencia y se prolongará durante todo el verano. Por el momento, la última fecha es el 9 de septiembre en Sevilla y, hasta ahora, hay 15 conciertos anunciados en 15 países.

Sábado, 22 de mayo de 2027 - Roig Arena - VALENCIA

Sábado, 29 de mayo de 2027 - Bilbao Arena Miribilla - BILBAO

Viernes, 4 de junio de 2027 - Coliseum - A CORUÑA

Viernes, 11 de junio de 2027 - Palau Sant Jordi - BARCELONA

Sábado, 12 de junio de 2027 - Pabellón Príncipe Felipe - ZARAGOZA

Domingo, 19 de junio de 2027 - Plaza de Toros - MURCIA

Miércoles, 22 de junio de 2027 - Plaza de Toros - ALBACETE

Viernes, 25 de junio de 2027- Plaza de Toros - GRANADA

Sábado, 26 de junio de 2027 - Plaza de Toros - ALMERÍA

Jueves, 1 de julio de 2027 - Movistar Arena - MADRID

Sábado, 10 de julio de 2027 - Plaza de Toros - ALICANTE

Sábado, 17 de julio de 2027 - Anexo Estadio Villanovense - VILLANUEVA DE LA SERENA

Jueves, 22 de julio de 2027 - Marenostrum Fuengirola - FUENGIROLA

Sábado, 24 de julio de 2027 - Concert Music Festival - CHICLANA DE LA FRONTERA

Jueves, 9 de septiembre de 2027 - Plaza de Toros de la Real Maestranza - SEVILLA

Cuándo salen las entradas a la venta

"Estoy deseando encontrarme con vosotros y hacer de cada noche un momento inolvidable", dice David Bisbal en su publicación y anuncia la fecha de venta de entradas, que se hará en dos plazos: