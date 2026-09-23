Oasis anuncia nuevos conciertos para su gira de 2027: ciudades y fechas

Oasis suma nuevos conciertos a su gira.

A solo unas horas de que empiecen a llegar los códigos para la compra de entradas para los conciertos del tour Oasis Live'27, los hermanos Gallagher han sumado cuatro nuevas fechas a su gira y han reagendado uno de los shows previstos en París.

Los nuevos conciertos serán en ciudades de Reino Unido, Italia y Alemania donde ya tenían fechas cerradas. Se entiende así que, aunque no han dicho nada al respecto, las entradas para estos conciertos se podrán adquirir siguiendo la hoja de ruta anunciada previamente cuando Liam y Noel compartieron las primeras fechas de la gira.

Las nuevas fechas de Oasis para 2027

Con este anuncio, Oasis suma un total de 42 conciertos en 2027. Toma nota de las fechas de los nuevos shows y del cambio de fecha en París.

Múnich (Alemania): 6 de julio

Roma (Italia): 26 de julio

Knebworth (Reino Unido): 25 y 26 de septiembre

París (Francia): 20 de julio (nueva fecha) y 23 de julio. Se queda fuera así el concierto del 24 de julio.

Todos los conciertos de la gira de Oasis en 2027

Glasgow (Reino Unido): 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo

Manchester (Reino Unido): 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio

Múnich (Alemania): 3 y 6 de julio

Barcelona: 10 y 11 de julio

Ámsterdam (Países Bajos): 16 y 17 de julio

París (Francia): 20 y 23 de julio

Roma (Italia): 26, 29 y 30 de julio

Boston (EEUU): 10, 13 y 14 de agosto

Las Vegas (EEUU): 20,21 y 24 de agosto

Castillo de Slane (Irlanda): 4 y 5 de septiembre

Knebworth (Reino Unido): 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre

Cómo funciona la venta de entradas de Oasis

A diferencia de como suele suceder en espectáculos de estas magnitudes, los fans de Oasis no tienen dos oportunidades para conseguir entradas para sus conciertos.

Los hermanos Gallagher avisaron al anunciar la gira que no habrá "venta general" y para acceder a la preventa exclusiva habría que registrarse a través su página web antes del 17 de septiembre a las 17:00 horas en España.

Esta medida se tomó "debido a la demanda extremadamente alta que se prevé para Oasis Live '27, y con el objetivo de ofrecer a los fans reales la mejor oportunidad posible d conseguir entradas, se ha establecido un proceso de registro para poder acceder a la venta de entradas". No se equivocaron y de ahí las nuevas fechas.

A partir de ahí, "los usuarios registrados serán seleccionado al azar para recibir un código único, personal e intransferible" con el que acceder a la venta. Eso significa que los registrarse no garantiza recibir un código ni que se puedan comprar entradas en caso de recibirlo

Quienes lo hayan recibido tienen cuatro días para entrar en la taquilla. Los códigos se enviarán entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre y la venta de entradas será entre el viernes 25 y el domingo 27.