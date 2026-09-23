Cómo comprar las entradas del concierto de Hilary Duff en Madrid: preventa, venta y precios

¡Hilary Duff llega a España en concierto!

La cantante se reencontró con su público después de muchos años este 2026, haciendo que la nostalgia de los años 2000 domine en cada una de las ciudades en las que aterriza. Y ahora llega el turno de Madrid.

En esta gira ya se ha recorrido una gran parte del mundo, ofreciendo conciertos en Estados Unidos, Reino Unido, México, Canadá, Australia, Irlanda o Nueva Zelanda, y que ha ampliado con nuevas fechas. En este segundo tramo, la autora de So Yesterday o With Love aumenta el alcance de su música, sumando nuevas fechas, esta vez por Europa y Sudamérica. Y con una parada muy especial en España para deleite de sus fans en nuestro país.

El concierto de Hilary Duff se llevará a cabo el próximo 7 de mayo de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, donde la de Houston interpretará el variado repertorio en el que se incluyen tanto canciones de su álbum de 2026 luck... or something, además de temas de los discos de su adolescencia, algunos de ellos reversionados en el nuevo EP (Mine).

Cómo comprar las entradas

Con el concierto de Madrid anunciado, lo siguiente que le interesa a los fans es la venta de entradas. Y, tal y como comparte la artista desde Instagram, habrá varias oportunidades para conseguir las entradas de los shows en Europa.

Preventa de entradas

Si estás interesado en ser de los primeros en conseguir tickets, tienes que inscribirte desde esta página oficial al concierto al que te gustaría asistir en Europa, incluido Madrid. Las inscripciones para la preventa cierran el domingo 27 de septiembre a las 21:00 en España (hora peninsular).

La preventa comienza el martes 29 de septiembre a las 10:00 hora local, y finaliza el viernes 2 de octubre a las 9:00 hora local. Es decir, para comprar las entradas hay que estar atento a la hora del país en el que se celebra el concierto seleccionado para no perder la oportunidad de acceder a la preventa.

Venta de entradas

Si no se consiguen entradas para la preventa, Hilary Duff abrirá una venta general el viernes 2 de octubre a las 10:00 hora local, es decir, hora peninsular.

Precios de las entradas para ver a Hilary Duff

Aunque todavía no conocemos los precios oficiales de las entradas del concierto de Madrid de Hilary Duff, podemos tomar de referencia los precios del resto de la vira The Lucky Me Tour para hacernos una idea:

Entrada sentada: 58,03–122,82 €

Sentada con pasillo: 84,46–148,05 €

Pista de pie: 87,72 €

Gold Circle de pie: 135,70 €

VIP Lucky Me Backstage Tour + Soundcheck:538,81 €

Teniendo esto como referencia la entrada más barata costaría alrededor de unos 58 € y la VIP unos 539 €, pero todavía no hay informaciones oficiales al respecto.

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