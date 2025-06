Mikel Izal juega a "destrozar" sus canciones en Local de Ensayo Europa FM

Mikel Izal no tiene ningún problema con las covers, y lo ha demostrado versionando sus propias canciones jugando a "destrozarlas" en el Local de Ensayos de Europa FM.

Este 20 de junio, el artista se ha rodeado de sus fans más acérrimos en la sala La Movida Madrileña de la capital para cantar de la manera más íntima posible, lo que ha llevado a crear una fiesta de acordes y ritmos distintos de lo que acostumbra con sus temas.

Para Mikel ha sido "un placer" estar en esta cita musical por la que han pasado grandes de la música con Antonio Orozco, Dani Fernández y Franz Ferdinand. Un espacio donde improvisar es la clave, algo que el cantante ha reconocido que se le resiste un poco: "Tengo mente de ingeniero, lo de la música fue circunstancial, y me gusta tenerlo todo atado, pero hoy no lo tengo todo atado".

"Tenemos cosas ya pactadas, otras se improvisarán, y vamos a ver cómo destrozamos temas que he escrito tanto para Izal como en solitario", ha compartido con sus fans, dando así el pistoletazo de salida de uno de sus mini conciertos más especiales.

Mikel Izal en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro Hergor

Para no ponerlo nada fácil, Mikel Izan ha tirado de sentimiento: "Empezamos en un lugar incómodo, que es El miedo". Los espectadores han atendido al artista embelesados, dejándose llevar por el momento tan íntimo que ha creado el cantante a tan solo unos centímetros de su público. Este tema introductorio ha sido recibido con un gran aplauso de fans emocionados.

Todo preparado para los festivales

Se avecina un verano de festivales por todo lo alto con Mikel Izal, pero también un fin de gira en 2026 con 7 fechas únicas con Europa FM como emisora oficial.

Y antes de seguir con el show, el intérprete de Copacabana ha explicado cómo se organizan los ensayos, sobre todo con los que está ahora, que le ocupan todo el día: "Llevamos una semana y media de ensayos y aprovechamos desde las 9:30 horas de la mañana hasta las 20:00 horas". Siempre hay algún músico rezagado, pero en general cumplen con su mayor compromiso: la música.

Y de los festivales a un espacio como la Movida Madrileña: el artista ha explicado cuál es la energía más idónea para este lugar, y lo ha ejemplificado con Pausa, el siguiente tema que ha interpretado: "es la más defendible en cualquier sitio".

La gente ha tarareando junto al cantante esta bonita balada, y tras mostrar su desgarradora voz en cada verso, Mikel ha compartido con los presentes una de sus observaciones cuando toca en directo este tema: "Cuando canto el primer estribillo de Pausa el público se divide fifty, fifty al decir o 'tu velocidad ' o 'tu rebobinar'. Yo escribí 'tu rebobinar', pero luego llega 'tu velocidad'", ha explicado, entre las risas de los espectadores.

Mikel Izal en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro Hergon

El artista ha insistido que le ocurre mucho, pero pocas veces lo aprecia de verdad: "El otro día en un concierto muy pequeñito lo vi claro, la mitad de la peña está diciendo lo que no es". Él espera que siempre haya gente que diga "velocidad" o "rebobinar", porque si no "qué bajón", ha expresado de broma.

Al igual que ha desvelado este detalle, Mikel Izal ha puesto la atención en cómo ha querido acelerar un poco el ritmo de Pausa, porque le parecía lo más acertado para Local de Ensayo Europa Fm, "destrozando" así la canción, en sus propias palabras.

Un parón tras su gira

Pero todo no iban a ser risas: los fans se han tomado con un momento algo triste cuando Mikel Izal ha desvelado, en exclusiva, que tras su gira quiere hacer un descanso. "Voy a parar de verdad, necesito descansar. Llevo 16 años sin parar de pensar, de escribir y de tocar".

"Llevo 16 años viviendo un sueño, pero un sueño muy intenso, y los sueños desgastan. Nunca he parado una gira sin tener el disco siguiente completo", ha desvelado, siendo totalmente sincero con su público. Así, ha insistido, pese al pesar de sus fans: "Esta vez no va a parar, quiero acabar esta gira en enero de 2026, y después voy a parar".

En mitad de todo el show, el artista también ha mostrado su agradecimiento a Europa FM: "Mil gracias, porque me siento muy arropado".

Cómo planea Mikel Izal su setlist

En cuanto a cómo gestiona las canciones de su setlist, Mikel Izal ha explicado: "Lo hago pensado en lo que le gustará a la gente, no suelo hacer caso a una petición individual con su rareza". "Lo que quiero es que conectemos al máximo y nos emocionamos lo máximo", ha compartido, reconociendo que no es lo mismo los festivales y los conciertos más personales, pero siempre intenta "tocar la fibra".

Como en Pausa, el artista le ha subido un poco la velocidad a La fe, canción con la que los espectadores se han mecido de un lado a otro mimetizándose con el tema. Mikel Izal ha obtenido ayuda del público para cantar, siendo el coro perfecto de esta versión acústica de la canción.

Qué significa para él bailar en el escenario

Otro de los puntos característicos de Mikel es bailar alocadamente sobre el escenario, pero él tiene claro que es una vía de escape: "Durante un montón de años con Izal me veo en entrevistas donde necesitaría una bofetada, puedo parecer incluso borde. Bailar no es algo que haga demasiado de fiesta, pero en el escenario me lo quiero pasar bien, es un espacio en el que me lo permito. Me parece que tiene lógica y me suelto un poco la melena", ha desvelado.

Mikel Izal en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro Hergon

A Mikel todo se le complicó un poco al romperse el menisco el año pasado, y pensó en hacer lo mismo que el cantante de Foo fighters, que cambió hasta el nombre de la gira para cantar desde un trono. "Yo no tenía ese dinero", ha bromeado, añadiendo que salió "con un taburete, para ser más cutre incluso".

Y la historia de este asiento tiene miga. Entre risas, el artista ha contado la poca vergüenza que tuvo: "Salí a Jardín de Pedralbes después de romperme el menisco en cuatro partes en contra de las recomendaciones de mi traumatólogo. Había por ahí en el camerino un taburete -que se lo debemos- y nos lo llevamos a toda la gira".

"Que pasen a buscarlo cuando quieran", ha dicho, en tono jocoso.

Un estreno de sus versiones nuevas

Y entre anécdota y anécdota ha llegado Qué bien, un tema al que le ha modificado por completo los acordes para crear un sonido más romántico. De hecho, está no es ninguna novedad, pues ha sido su modus operandi tras Izal con las canciones que compuso con la banda.

"Las canciones que escribí para el grupo las he cambiado. Yo he cambiando, y me parecía una falta de respeto mantener tal cual los acordes que surgieron. Era algo que me apetecía hacer porque había tocado esos acordes millones de veces y ya no estaban las personas con los que la tocaba". Así, el cantante ha creado dos versiones de varias canciones, para que le represente más.

De hecho, Mikel ha compartido otra disyuntiva que ve en el público con este cambio en las canciones: "Están los que dicen 'qué coño es esto, pero me gusta, los que dicen 'qué coño es esto, que ha hecho con mis canciones', y los de 'a tope con esto'".

Y el artista ha desvelado que más pronto que tarde va a estrenarlas grabadas, lo que ha enloquecido al público: "Creo que las vamos a grabar bien grabadas para que la peña se las pueda poner antes de la gira y que su oído de haga a ellas".

Un cierre a lo grande con El paraíso

Con su canción final ha empezado a rapear la intro de El príncipe de Bel-Air, pero finalmente ha arrancado con El paraíso, y como no podía ser de otra manera, les ha regalado a los presentes una versión acústica con arreglos distintos a los de la original.

Bailando desde una silla, Mikel ha revolucionado La Movida Madrileña a ritmo de uno de sus temas más famosos. De hecho el público ha cerrado el Local de Ensayo Europa FM a pleno pulmón con el artista, sellando una nueva experiencia donde la música es la verdadera protagonista.