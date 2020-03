David Guetta y Zara Larsson estrenan el vídeo de 'This One's For You'

'This One's For You es una de las canciones que probablemente más escuches este verano. Además de ser una creación de David Guetta, responsable de innumerables hits, se trata de la canción oficial para la Eurocopa 2016.

Zara Larsson ha sido la escogida para poner voz a este tema que del que acaban de presentar el videoclip. Y como era de esperar en un vídeo de estas características podemos ver a personas de todo el mundo jugando al fútbol, incluido el DJ francés así como imágenes de bailarines y de Zara interpretando el tema en diferentes localizaciones.