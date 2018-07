Los chicos de Fall Out Boy se convierten en muñecos que cobran vida en su videoclip de la canción Irresistible . El vídeo, dirigido por Wayne Isham , está inspirado en el videoclip It's Gonna Be Me de los famosos NSYNC , y cuenta con la colaboración de Demi Lovato .

Demi Lovato y Fall Out Boy en el vídeo 'Irresistible' / Youtube

Patrick, Pete, Joe y Andrew explican que se inspiraron en el vídeo de It's Gonna Be Me de NSYNC para Irresistible, y que decidieron llamar a Wayne Isham, director del vídeo de NSYNC, para que dirigiese el suyo también.

En el vídeo, no solo aparecen los chicos de Fall Out Boy, si no que también está Demi Lovato y los cameos de Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, originales del grupo NSYNC.

¿Ya es demasiado tarde para devolver los regalos de Navidad y pedir los muñecos de los chicos de Fall Out Boy, verdad?