La desgarradora inspiración de Lola Índigo detrás de su tema 'Dragón': "Me sentía sola y con ganas de dejarlo todo"

Lola Índigo ha regresado a lo grande con el lanzamiento de El Dragón, su tercer disco de estudio tras Akelarre y La niña. Entre los muchos temas que lo conforman, hay uno que ha llamado la atención de los fans, Dragón, porque es una balada en la que la artista se desnuda emocionalmente.

De hecho, uno de los motivos por el que despunta es que frente al ritmo electrónico y rápido del resto de canciones, esta es una melodía más tranquila y con una letra más profunda.

Dragón ha tenido un excelente recibimiento entre los fans y la intérprete de Ya no quiero na ha querido revelar cuándo compuso este single y cuáles son los sentimientos detrás de él. A través de un hilo de Twitter, ha contado toda la historia y ha aclarado que Belén Aguilera ha formado parte de él.

Las palabras de amor entre Lola Índigo y Belén Aguilera

La madrileña ha comenzando contando que escribió la letra en un avión de camino a Buenos Aires. "Estaba probablemente en mi momento mas duro desde que empecé en esto, me sentía sola, con ganas de dejarlo todo y sobre todo muy triste", ha reconocido.

Al llegar al estudio, la grabó rápidamente aunque "se quedó en un cajón durante mucho tiempo" porque le daba vergüenza "exponer así todos sus traumas". A todo esto, no sabía que hacer con ella.

Más adelante, Lola le enseñó la grabación a Belén Aguilera y ella "la animó a darle una oportunidad". "La entendió tanto como me entiende a mí, su voz y su piano me acompañan en esta canción y sin ella seguramente nunca me hubiese animado a hacer esto", ha aclarado.

Tras estas palabras, la intérprete de Camaleón le ha respondido dejando claro que la letra la escribió entera Lola Índigo y ha bromeado con que "no sabe que hace en los créditos". Del mismo modo, ha apuntado: "Siento que estuve allí el día de la sesión llorando bastante".

Después de saber que Belén Aguilera ha estado detrás de esta canción de Lola Índigo, a los fans de ambas les ha gustado mucho más este temazo. ¿Qué piensas?