'El tonto' de Lola Índigo y Quevedo: la letra, la historia de la canción y las curiosidades del videoclip

Lola Índigo se ha convertido en una de las artistas del momento y con el lanzamiento de El Dragón, su último disco, ha demostrado que no tiene miedo a abrirse emocionalmente. Aunque este álbum también incluye algunas canciones enérgicas que tienen todas las papeletas para estar sonando en todas las discotecas del país.

En este sentido, decidió contar con Quevedo para uno de sus temas llamado El tonto, un single que en estos primeros días ya acumula más de 2,5 millones de reproducciones en YouTube y está liderando en la mayoría de plataformas de streaming.

Repasamos la letra, la historia de la canción y algunas curiosidades sobre el videoclip.

Cómo surgió la colaboración entre Lola Índigo y Quevedo

A pesar de que El tonto se ha lanzado en abril de 2023, lo cierto es que la relación entre Lola Índigo y Quevedo tiene un recorrido bastante mayor. Más allá de lo que muchos puedan creer, la madrileña decidió contar con él hace mucho, antes incluso de que él lo petara con la sesión con Bizarrap.

Ella se dio cuenta de que quería trabajar con él en 2021, en la época en la que el canario estrenó Cayó la noche junto a Juseph y La Pantera. En una entrevista reciente, Lola Índigo desveló que esta colaboración "surgió por colegueo".

"Lo conocí en el estudio un día que estaba allí con Saiko y André, me lo presentaron y me cayó súper bien. Me pareció un niño súper tierno y ya luego me enteré que hacía música. Me escuché sus temas y me encantó", ha explicado la intérprete de ABC.

Después de escucharlo cantar, lo primero que pensó es que "nunca había escuchado un timbre de voz tan adictivo".

El tonto cuenta una historia de desamor y empoderamiento femenino. De hecho, incluye una referencia a la canción La niña de la escuela de Lola: 'Dile a aquella niña de la escuela / Pero eso le dejó secuela'.

Dónde se grabó el videoclip de 'El tonto'

El videoclip de El tonto, dirigido por Willy Rodríguez, muestra a Lola Índigo y Quevedo acompañados de sus bailarines al puro estilo de guerreros en el desierto mientras se preparan para el combate. Edificios abandonados, persecuciones en coche y ropa preparada para el calor, todo esto rodea a los artistas.

Rápidamente, en redes empezaron las preguntas sobre la localización de estas impresionantes dunas de arena. La respuesta es muy sencilla: se trata de las dunas de Maspalomas (Gran Canaria). Los rumores indican que este se grabó durante una visita de la madrileña a la isla.

Otra de la secuencias está rodada en Abades, una localidad de Tenerife. En este caso, se refiere a todos los planos de casas abandonadas.

Letra completa de 'El tonto', la canción de Lola Índigo y Quevedo

El tonto que me dejaste, pero no estoy triste

Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber

Có-Cómo pude borrarte

Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste

Puesto pa' salir con él (Con él), eh

Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy

Porque anoche me bebí la noche, sabes cómo soy

No es que quiera volver

Porque todo' ya saben que tú, fuiste tú, fuiste

El tonto que me dejaste, pero no estoy triste

Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber

Có-Cómo pude borrarte

Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste

Puesto pa' salir con él (Con él)

Era aquella niña de la escuela

Pero eso le dejó secuela'

Ahora a cada VIP del party ella se cuela

Gafas Gucci, vestida de lentejuela'

Nos vemo' y nos comemo' sin cautela

Y ahora e' una niña mala que anda en busca de calor

Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor

A todos deja en visto (Visto)

Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto

No quiero presionar, pero insisto

Que yo me enamoré de tus grito'

De las fotos que subes sin filtro

Y cómo perrea' en la disco (En la disco)

Te tapo los ojo' como el Big Boss

Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho

Esta noche vas a tocar el techo

Y dale, ma, vamo' a darle como e' (Como e', yeah)

Y recuerda que ese bobo solo es

El tonto que la dejaste, pero no está triste

Sale de noche hasta tarde y tú solo quieres saber

Cómo pudo borrarte

Yo sé que la viste el Gucci que le regalaste

Puesto pa' salir conmigo, bebé (Ay)

Para-Para-Para no pensarte

Cuento botella', no cuento amante'

Bailando reggaetone' de ante'

Con toa' mis nena'

Sigo en el ring, gané este combate

Dice' que no, yo sé que lloraste

Tú, fuiste tú, fuiste

El tonto que me dejaste (Fuiste tú, fuiste)

El tonto que la dejaste (Vuelve, eh-eh, yeah)

¿Cómo pude borrarte?

Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste

Puesto pa' salir con él (Eah)

El tonto que la dejaste, pero no está triste

Sale de noche hasta tarde y tú solo quieres saber

¿Cómo pude borrarte?

Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste

Puesto pa' salir con él (Eh-eh)