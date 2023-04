Los mensajes picantes que Lola Índigo y Lali Espósito se han dedicado en sus canciones

Si hay dos artistas de género urbano que actualmente están triunfando en el mercado hispano son Lola Índigo y Lali Espósito. Cada una con sus respectivas carreras y sus estilos, pero las dos tienen en común que son dos estrellas internacionales que han demostrado que las mujeres derrochan talento.

El triunfo no las ha llevado a la rivalidad y ambas mantienen una excelente relación, dando lugar a que en ocasiones se rumoree que han podido estar juntas. Todas estas teorías cogieron fuerza en los últimos días después de que la intérprete de Maldición lanzara una canción con supuestas referencias a la argentina.

¿Han mantenido una relación Lola y Lali? Esto es todo lo que se sabe sobre sus mensajes cruzados.

La noche de fiesta entre Lola Índigo y Lali Espósito

A mediados de marzo de 2022, Lola Índigo estuvo de fiesta en la sala Bresh de Madrid junto a Lali Espósito. Lo estuvieron pasando muy bien bailando y cantando con muchas otras personas, aunque hay fuertes rumores que aseguran que las dos terminaron besándose cuando nadie las veía.

El mensaje de Lali Espósito a Lola Índigo en 'N5'

A los pocos meses, la argentina estrenó su canción N5, un tema que habla del romance de dos mujeres durante una noche de fiesta. En uno de sus versos, dice: 'Me la comía, siempre a escondidas, es que esa nena está muy buena y me fascina / Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel'.

Rápidamente, todos sus fans pensaron de inmediato en Lola Índigo y en la famosa noche en la Bresh. Incluso Lali terminó confirmando que iba por ella, pero no por lo que todos pensaban: "No es por lo que la gente cree. La hicimos pensando en que la cante también Lola porque la gente flasheaba mucho con que estábamos juntas y que pasaban cosas porque salíamos mucho juntas cuando estuve en Madrid".

"Yo me llevo increíble con ella e hice esta canción para cantarla con ella. Pero después por tiempos y cositas de las agendas ella no la pudo grabar y yo la quise sacar igual. Así que si. En parte, también es por Lola la canción", detalló en una entrevista.

El supuesto mensaje de Lola Índigo a Lali en 'M.A. (REMIX)'

La teoría del romance entre Lola y Lali ha seguido moviéndose por las redes durante todos estos meses, aunque en los últimos días ha cogido muchísima fuerza después del lanzamiento de M.A. (REMIX), un tema de BM, Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo.

Una de las frases que no deja lugar a demasiadas dudas es: 'Superestrella, la buscaba la NASA, yeah-yeah. Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje'.

La propia artista argentina ha contado en una entrevista reciente que cree que la canción sí va por ella. Ante la pregunta, ella ha respondido: "Yo creo que sí. No voy a mentir, hablé con ella y nos reímos, me responde al chiste como en N5 que es como un clásico. es divertido desde la música responderse así".

Por su parte, la madrileña también se ha pronunciado al respecto en una charla con Yasss, donde ha señalado que no se la ha dedicado a la intérprete de Disciplina: "De verdad que no he dedicado una canción a Lali ni pensaba hablar sobre eso. Tenía muchas ganas de hablar de la Bresh porque es una fiesta que me une mucho con Argentina y lo quise hacer en femenino por diversidad e inclusión. A los fans les divierte que sea una hipotética respuesta a Lali y a mí también me encanta que piensen así".

Lola incluso se ha atrevido a contar exactamente como es su relación con Lali Espósito: "Somos súper amigas y se empezaron a decir cosas sobre esto. Además, defiendo el hecho de que yo me dé un besito con una amiga no supone que mantenga una relación romántica con ella".

Lola Índigo y Lali Espósito son grandes amigas y no parece que actualmente mantengan ninguna relación romántica. Según lo que ellas dicen, solo son amigas aunque les encante darse unos pocos besos de fiesta.