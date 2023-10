La desorbitada cifra por la que Rihanna estaría planeando su regreso a la música con un tour y dos álbumes

El regreso de Rihanna a la música podría estar más cerca que nunca.

Tras años dedicada al mundo empresarial con su firma de lencería y maquillaje —Fenty by Rihanna— y a su hijo, la artista de Barbados hizo un comeback momentáneo en la música para dos icónicos momentos:

La Super Bowl 2022 —donde anunció que estaba esperando su segundo bebé— y para poner voz a dos canciones de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, dedicada al fallecido actor Chadwick Boseman.

Ahora que ya ha dado a luz, la artista puede volver a centrarse en su carrera musical en cualquier momento, y el tabloide británico Daily Mirror ha revelado los supuestos planes de la cantante para los próximos años.

Según apunta el insider al diario, la artista estaría preparado un comback tour para 2024/2025, además de dos álbumes.

"Rihanna está planeando tranquilamente gira de regreso después de firmar con Live Nation. El acuerdo se ha creado para facilitar un tour mundial, y su equipo creativo está trabajando tranquilamente en Los Angeles, organizándolo todo mientras ella cría a su familia. Pulsará el botón de play de un show en directo una vez esté lista para regresar al trabajo, y tiene dos álbumes de material valioso para lanzar una vez esté de vuelta", ha revelado la fuente al medio.

El acuerdo con la promotora sería de 32 millones de dólares, equivalente a unos 30 millones de euros.

Ya habló de su nueva música

A principios de 2023, la artista confirmó en una entrevista con British Vogue que quería sacar álbum este mismo año, pero vamos alcanzando noviembre y no hay rastro de música nueva de Riri.

"Quiero que sea este año. Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero solo quiero divertirme. Solo quiero hacer música y hacer videos. Y necesito la música de fondo adecuada con las imágenes. No puedo simplemente ir a grabarme un video hablando", señaló convencida.

Pero también hizo hincapié en que se siente acechada por la alargada sombra de ANTI, su último álbum de estudio publicado en 2016, el que considera su proyecto más brillante.

"Existe esta presión que me pongo a mí misma. Que si no es mejor que eso, entonces ni siquiera vale la pena", confesó al medio, reconociendo que siente una "presión tóxica" que no le deja ver la música de la forma correcta.

Solo queda cruzar los dedos y esperar.