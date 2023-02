RIhanna: "Quiero sacar disco este año. Sería ridículo no hacerlo"

Rihanna ha sido la protagonista del nuevo número de British Vogue donde ha presentado, por primera vez en público, a su primer hijo con A$AP Rocky.

La familia realizó una preciosa sesión de fotos en una playa de Malibú el pasado mes de diciembre que ha ido acompañado por una extensa entrevista con la de Barbados.

Una conversación donde la cantante ha revelado cómo está viviendo los primeros meses como madre, e incluso cómo fue el parto y cómo se sintieron ella y Rakim —nombre real de A$AP Rocky— cuando llegaron a casa tras el alta del hospital.

Rihanna habla sobre su próximo disco

Tras tratar el tema de la maternidad, el periodista Giles Hattersley abordó el tema que sus fans llevan años esperando: su nueva música.

Rihanna ha confesado que ha estado pensando mucho en ello últimamente, y ha hecho una reflexión de: "En retrospectiva, realmenteLo digo porque en ese momento no me di cuenta. Pero siempre se ha sentido como el álbum más cohesivo que he hecho. Cuando lo analizas y te das cuenta de que este álbum va de... ¿Y de alguna manera todo encaja y ni por un segundo fallaste?"

"Pero existe esta presión que me pongo a mí misma. Que si no es mejor que eso, entonces ni siquiera vale la pena", ha añadido, reconociendo que siente una "presión tóxica" que no le deja ver la música de la forma correcta.

"La música es una salida y un espacio para crear, y puedes crear lo que sea. Ni siquiera tiene que estar en ninguna escala. Simplemente tiene que ser algo que se sienta bien. Podría ser una canción que me gusta. Literalmente podría ser así de simple", ha reconocido.

Por otro lado, la artista ha asegurado que nunca ha dejado de grabar canciones en todo este tiempo. En este sentido, ha confesado que se ha "enamorado y desenamorado" de canciones que nunca han visto la luz: "Es casi como tratar de vestirse como te vestías antes. Es como, 'Ew, no. Nunca lo volvería a usar’. Tu gusto cambia, tu vibra cambia".

"Quiero sacar un nuevo álbum este año"

Finalmente, Hattersley le hace la pregunta del millón: ¿Habrá nuevo disco de Rihanna este año?

"Quiero que sea este año. Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero solo quiero divertirme. Solo quiero hacer música y hacer videos. Y necesito la música de fondo adecuada con las imágenes. No puedo simplemente ir a grabarme un video hablando”, ha concluido entre risas.