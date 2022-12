El día que Dani Fernández representó a España en Eurovisión Junior y arrasó

Dani Fernández es uno de los cantantes más populares del panorama nacional con discos como Entre las dudas y el azar o Incendios. Sin embargo, sus inicios en la música se remontan a mucho antes, concretamente a 2006, cuando representó a España en Eurovisión Junior, que tuvo lugar en Rumanía.

Fue la cuarta edición en la que se celebraba este certamen para los más pequeños y el joven de Ciudad Real fue el escogido para intentar que España se llevara a casa el trofeo, sin embargo no tuvo éxito.

Se presentó con un tema muy cañero y festivo llamado Te doy mi voz, que consiguió enamorar a muchos de los espectadores de esta gala, pero también al jurado, ya que aunque no ganó, sí obtuvo un cuarto puesto.

España durante los primeros años del Eurovisión Junior fue capaz de imponerse y lograr increíbles resultados. Desde Sergio y su segundo puesto con Desde el cielo, María Isabel, ganadora con Antes muerta que sencilla y llegando a Antonio José, segundo con Te traigo flores. Dani se sumó a ellos y consiguió irse a casa con un sabor muy bueno de boca.

¿Volvería Dani Fernández a Eurovisión?

Han pasado los años y parece que al exintegrante de Auryn ya se le ha ido de la cabeza la idea de representar a España en Eurovisión. En una entrevista con La Razón, explicó: "Creo que para ir a Eurovisión tienes que estar muy metido en representar a España, dedicarle mucho tiempo... Además yo ya lo he vivido, necesito vivir experiencias nuevas".

"Tengo muchos compañeros que ya han ido, entonces es como si ya hubiera estado. Yo creo que mi cabeza ahora está en otras cosas. No sé el futuro que me deparará y no soy alguien que vaya a decir que no a nada, pero a corto y medio plazo no se me pasa por la cabeza. Que vaya a Eurovisión quien esté convencido de ello", recalcó.

Dani Fernández no volverá, al menos por ahora, a intentar ir a Eurovisión, sin embargo, es preferible que solo lo intenten los artistas que realmente se ven preparados para ello.