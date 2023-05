La diseñadora Paola de Diego vestirá a Blanca Paloma en Eurovisión 2023

Este miércoles Blanca Paloma pone rumbo a Liverpool para comenzar sus ensayos de Eurovisión 2023. La emoción no puede ser mayor y los fans están deseando conocer algunos de los detalles más impactantes como la puesta en escena, cambios en la canción o el look que lucirá.

Su equipo va a mantener todo esto en secreto, sin embargo, la revista Hola ha revelado que Paola de Diego será la diseñadora detrás del outfit de la alicantina para este certamen. De hecho, ella fue la encargada de elaborar el traje que llevó en el Benidorm Fest 2023.

No han querido desvelar mucho, pero será "una reinterpretación 2.0" del que utilizó en febrero. Entre las pinzadas que ha dado, ha dejado claro que "no solo está realizado en tela, no hay plumas y confluyen más de una disciplina artística".

Quién es Paola de Diego, la diseñadora de Blanca Paloma en Eurovisión

La persona detrás de estos looks es Paola de Diego, una artista plástica, escenógrafa, diseñadora de vestuario y moda natural de Guadalajara. Tal y como ella dice en su página web, "diseña escenografía y vestuario desde 2012 para compañías de teatro, danza y audiovisual En gran parte de sus proyectos, además del diseño, se encarga de la realización del vestuario".

"Ha trabajado en múltiples producciones teatrales estrenadas en el Centro Dramático Nacional, tales como Metálica de Íñigo Guardamino, Una gran emoción política de Luz Arcas (LaPhármaco), Los Remedios de La_Compañía_exlímite o Héroes en diciembre de Eva Mir; en el Teatro de la Abadía, con Delicuescente Eva de Grumelot, Sucia de Bárbara Mestanza", continúa la descripción, que habla de algunas obras en las que se ha visto involucrada.

Ahora mismo los eurofans están de acuerdo en una cosa: tienen muchas ganas de saber cómo será el vestido de Blanca Paloma para Eurovisión.