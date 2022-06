El divertido mensaje de Jennifer Lopez a Ben Affleck en los MTV Movie & TV Awards

Jennifer Lopez fue la gran protagonista de los MTV Movie & TV Award. La cantante y actriz de 52 años epató con su espectacular look y emocionó con su discurso al recoger el premio Generation Award, un galardón que rinde homenaje a aquellos artistas que, gracias a su trabajo en el cine y la televisión, se han convertido en personajes familiares para el gran público.

Su discurso fue para todas esas personas que han confiado en ella a lo largo de su carrera, también para sus hijos Max y Emme, de 14 años, y para su chico. A Ben Affleck le mandó un divertido mensaje al terminar su intervención.

"Ben y a todos en casa, esperadme para cenar. ¡Estaré en casa a las 7!", dijo la actriz y cantante al terminar.

"Miro esas películas y veo a toda la gente maravillosa que he tenido la suerte de conocer y con la que he trabajado. Uno es tan bueno como la gente con la que trabaja. Y si tienes suerte, te hacen mejor. Y yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Como actriz, no soy ninguna de las mujeres que he interpretado, pero hay una parte de lo que me es profundamente fiel en cada uno de esos personajes.

Y como no se puede crear la verdad a menos que se haya vivido realmente, esta noche tengo una lista de agradecimientos diferente. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han dado esta vida. Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría. Y a las que me rompieron el corazón. A los que fueron verdaderos y a los que me mintieron.

Quiero agradecer el amor verdadero. Y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí misma, porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte y a mis hijos por enseñarme a amar.

Quiero dar las gracias a todas las personas que me dijeron a la cara o cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin vosotros. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans. Vosotros sois la razón por la que estoy aquí... y os amo. Os amo", dijo antes de mandarle el mensaje a Affleck.