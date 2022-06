Jennifer Lopez, Spider-Man y 'Euphoria' arrasan en los MTV Movie & TV Awards

Las cintas de Spider-Man: No Way Home y Euphoria fueron galardonadas como las mejores películas y la mejor serie de 2022 en una gala en la que JLO recibió un merecido homenaje.

Jennifer Lopez ha protagonizado una de sus noches más especiales, pero no ha sido la única galardonada de la gala, en la que Spiderman y Euphoria han destacado muy por encima de las demás propuestas cinematográficas. Tom Holland se hizo con el premio a Mejor Actuación por Spider Man: No Way Home, mientras que Zendaya se ha llevado el de Mejor Actuación en un programa gracias a la serie Euphoria. Eso sí, la actriz y su novio no han acudido a la ceremonia

En el terreno musical, Jennifer Lopez consiguió el premio a Mejor Canción por el tema On My Way que es parte de la banda sonora de su última película Marry me. Uno de los momentos más especiales fue para ella, cuando también le dieron el Generation Award, un premio que se entrega en reconocimiento a la carrera en la música y en el cine y Jennifer sabe mucho de los dos mundos.

Por otro lado, Olivia Rodrigo se ha llevado el de Mejor documental de música por su Driving Home to you, mientras que Selena Gomez hizo lo propio con el premio a Mejor Programa de estilo de vida por Selena + chef. También Kelly Clarkson consiguió un galardón la Mejor Anfitriona por su show.

Datos de película

Spider-Man: no way home ha ganado casi 1.900 millones de dólares de recaudación global y ya es el tercer mayor éxito de la historia en los cines nacionales en Estados Unidos.

A pesar de que Tom Holland ganó el premio a la mejor interpretación en un filme, el premio a mejor superhéroe fue para Scarlett johansson como Black Widow.

Euphoria se llevó otros galardones, como el de la mejor pelea para Cassie y Maddy cuando esta última descubre que Cassie se ha estado acostando con su novio.

Los MTV Movie & Television Awards son votados en línea por el público.