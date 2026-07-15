Don Omar anuncia su 'The Last King World Tour' con conciertos en España en 2027: ciudades, fechas y entradas

Don Omar no tiene suficiente dosis de fans españoles con los cuatro conciertos en festivales que tiene programados este verano en España. El artista vuelve a los ruedos con una nueva gira con la que se recorrerá también Europa, con nuevas fechas en 2027 en ciudades españolas .

Don Omar vuelve a los escenarios con The Last King World Tour. El artista se recorrerá todo el mundo a ritmo de hits como Dale Don Dale, para hacer bailara todos sus fans.

Ahora, el artista ha desvelado la última rama de esta nueva gira. "EUROPA, ahora sí llegó su turno. The Last King World Tour llega este 2027", ha anunciado el cantante a través de redes sociales, junto a un vídeo en el que desvela las fechas y ciudades donde actuará por todo el viejo continente.

Ya este 2026 Don Omar se subirá a los escenarios españoles de cuatro citas especiales: del Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Barcelona y del festival Puro Latino en Cádiz. Pero en 2027 su público español puede volver a disfrutar del puertorriqueño en directo.

Todas las fechas de Don Omar en Europa

24.06 — Zurich, Suiza

26.06 — The Hague, Países Bajos

27.06 — Düsseldorf, Alemania

30.06 — Paris, Francia

02.07 — Milan, Italia

04.07 — Naples, Italia

07.07 — London, Reino Unido

08.07 — Bilbao, España

10.07 — Valencia, España

11.07 — Murcia, España

15.07 — Madrid, España

16.07 — Málaga, España

18.07 — Galicia, España

Cómo conseguir las entradas para ver a Don Omar

Tal y como ha anunciado el artista, para comprar las entradas del The Last King World Tour en Europa existe una preventa, a la que se puede acceder a través de su página oficial, donomar.com, donde es necesario registrarse.

De momento se desconoce la fecha y hora, al igual que de una posible venta general de entradas, así que si quieres asistir a la gira del puertorriqueño en la que cantará sus mayores éxitos, adelántate y regístrate a la preventa.