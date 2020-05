Don Patricio descubre Santo Domingo de la mano de Mozart La Para en 'Pa toda la vida'

Don Patricio se adelanta al verano y presenta 'Pa toda la vida', un nuevo single junto con Mozart La Para.

Los artistas unen sus voces y fusionan sus estilos en esta canción alegre y de ritmos tropicales, producida por el colombiano KZO Beat y grabada entre España, Colombia y República Dominicana. Además, el estribillo pegadizo y el videoclip hacen que el tema tenga todos los ingredientes para ser un éxito.

En el vídeo de 'Pa toda la vida', Don Patricio y Mozart La Para recorren Santo Domingo, contagiando su buen rollo. Las imágenes fueron grabadas en la capital de República Dominicana en diciembre de 2019, en las mismas fechas que también rodó el videoclip de 'Y a mi Qué?'.

Don Patricio sigue trabajando para regalarnos la mejor música. ¿Habrá escrito nuevas canciones durante el confinamiento? Lo descubriremos próximamente, cuando se pase por Europa Home Date para hablarnos de 'Pa toda la vida' y de sus próximos proyectos.

LETRA DE 'PA TODA LA VIDA' DE DON PATRICIO Y MOZART LA PARA

Esto es pa toda la vida

Los panas, la calle, la playa

Pa toda la vida

Un amanecer en Canarias

Pa toda la vida

Toda esa gente que me crucé

Esto es Pa toda la vida

Me estoy acordando de esa mujer

Para toda la vida

Será aquella rumba que nos cogimos

Ay, qué será?

Será aquel verano que nos comimos

Ay, qué será?

Será el michubichi que condujimos

Ay, qué será?

O de la carretera que nos salimos

Ay...

(Mozart La Para)

Métele sazón, batería y reggaetón-ton

Esta canción sé que la pones de rington-ton

Me encanta el arroz pero con su concón

Y al que se pase conmigo le doy su trompón

De la calle yo nunca voy a dejar de ser

No todo el mundo sabe dónde yo crecí

Nadie es eterno pero yo siempre voy a existir

Porque el de arriba fue quién me puso aquí

Yo bebo los lunes, acabo el domingo

Ay qué será

Soy el flanco lindo de Santo Domingo

Ay qué será

De cariño a mí me dicen mandingo

Ay qué será

Where are you from? Me dicen los gringos

Made in RD

(Don Patricio)

Esto es pa toda la vida

Los panas, la calle, la playa

Pa toda la vida

Un amanecer en Canarias

Pa toda la vida

Toda esa gente que me crucé

Esto es Pa toda la vida

Me estoy acordando de esa mujer

Para toda la vida

Que yo no quiero que te aprendas mi canciones, bebé

Solo que las goces y las bailes

Otra vez

Mami hoy te veré

Y no me atreveré

Y aunque camine medio zombi

Está to chévere

Si somos 2 pa 3

Jugando en casa, ven

Y vacílame otro poquito

Como sabe hacer

Dale tú métete

Mandame un tbt

Y si te quieres ir pal coño, dale, Vetete

Será aquella rumba que nos cogimos

Ay qué será

Será aquel verano que nos comimos

Ay que será

Será el michubichi que condujimos

Ay qué será

O de la carretera que nos salimos

Ay qué será

Esto es pa toda la vida

Los panas, la calle, la playa

Pa toda la vida

Un amanecer en Canarias

Pa toda la vida

Toda esa gente que me crucé

Esto es Pa toda la vida

Me estoy acordando de esa mujer

Para toda la vida