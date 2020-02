Don Patricio lanza el remix de 'Contando Lunares' con Anitta y Rauw Alejandro

'Contando Lunares', el temazo de Don Patricio y Cruz Cafuné, se convirtió en la canción más escuchada en 2019. Este éxito ha hecho que el integrante de Loco Playa se haya convertido en uno de los artistas urbanos del momento y cuando parecía que esta canción ya había hecho todo su recorrido nos sorprende con un nuevo remix.

Don Patricio se ha aliado con nada más y nada menos que la brasileña Anitta y el compositor puertorriqueño Rauw Alejandro para lanzar una nueva versión de 'Contando Lunares' con un nuevo videoclip dirigido por Alex Terrero y Mariano García.

Rodado en Brasil, empieza con un plano del Cristo Redentor para pasar rápidamente a la escalera de Selarón, uno de los lugares más populares de Río de Janeiro, donde Don Patricio empieza a interpretar el tema. Más tarde aparece Anitta y Rauw Alejandro uniéndose a este remix que puede volver a impulsar la canción en invierno.

LETRA DE 'CONTANDO LUNARES (REMIX)', DE DON PATRICIO, ANITTA Y RAUW ALEJANDRO

[Intro: Anitta]

He-he

Buongiorno, buon pomeriggio

Mi chiamo Anitta, io parlo italiano

Tutto bene, va bene?

Come va?

[Coro: Don Patricio]

Vente, vacila un poquito

Que aunque yo me haga el loquito

Me encanta y lo sabe'

Y si está loca, loquita mía

Yo sé quien eres realmente

Y no lo que ellos saben (Yeh)

[Post-Coro: Don Patricio]

Esa mami me tiene loco

Ya casi no cojo playa contando lunares

Ahora vente donde tú ya sabe'

La verdad que conocerte no entraba en mis planes

[Verso 1: Anitta & Don Patricio]

Anitta (Ey), aah

Ábreme paso que por aquí vengo yo

Si, si con la fiebre al millón (Ha)

Quiero ponerte a cantar a lo fígaro (¡Wuh!)

Cuida'o, cuida'o se te para el corazón (Mmm)

Ven y te quedas conmigo

Pa' bailarte cha-cha-cha

Te portas mal, te castigo

Me provocas na-na-na

Ay, no me diga ma'

Tanto mira, mírame, ¿te quieres quedar?

Si me tocas, tócame, te dejo probar

Pero suave, lento, disfruta el momento

Esta niña vino de Brasil

Marcando territorio por aquí

[Puente: Anitta]

Si ere' el canda'o, bota la llave

Si te gusta, tú lo sabe'

Dame de eso, y no pare'

Oh-na-na

Si ere' el canda'o, bota la llave

Si te gusta, tú lo sabe'

Dame de eso, y no pare'

Que ando contando lunare'

Yeh-yeh-yeh-yeh, ¡yeh!

[Coro: Don Patricio & Anitta]

Vente, vacila un poquito (Rri)

Que aunque yo me haga el loquito

Me encanta y lo sabe' (Wuh)

Y si está loca, loquita mía

Yo sé quien eres realmente

Y no lo que ellos saben

[Verso 2: Rauw Alejandro & Don Patricio]

(Rauw; aah)

Descara' en una esquina postí'a

Y a mí me acaba de explotar la n-o-t-a

Quiero bellaquear donde nadie nos vea

A ver si es verdad que tú si perreas

Bája el estrés

Bésame a la cuenta de tres

¿Cuáles son tu' plane' después?

Vamo' a hacer un par de bebés en la suite del hotel

[Puente: Rauw Alejandro & Don Patricio]

Llevo par de días

Ocupado con ella, no me llame', no

Lo que hicimo' en mi cama

Después de la botella nadie sabe, no (Eh)

[Coro: Don Patricio & Rauw Alejandro, Ambos]

Vente, vacila un poquito

Que aunque yo me haga el loquito

Me encanta y lo sabe'

Y si está loca, loquita mía

Yo sé quien eres realmente

Y no lo que ellos saben

[Verso 2: Don Patricio]

Don Patricio mami, báilame el vena'o (Yeh, yeh)

Juega con los tazos y el Bollycao (Boom, boom)

Yo la pienso mucho, ella me tiene loquito

Pero dile a esa jevita que no estoy casa'o

Tu ropa en mi cuarto desordena'o

Deja ya a ese guacho guatón culiea'o (Yeh)

Hace ya un verano que no te damos verano (Ah, ah, ajá)

Pero el día del concierto está sold out

Papas arrugadas, mojito, pesca'o

Hazte una fontana, chiquito tumba'o (Yeh)

Yo vine a buscarte pero, ¿mami qué tienes?

Mami, si te lo pongo dedica'o (Ay)

Pura crema, arroz con habichuela

Déjate de especias, mami vamo' al grano

Y dile que bailando te conocí

Que nos lo gozamos

[Puente: Don Patricio & Rauw Alejandro]

Pa' dentro carajo

Tengo buena espina

Comiéndome un gajo

Pura vitamina

No encuentro trabajo

No quiero otra vida

Poquito pa' abajo

Poquito pa' arriba

Pa' dentro carajo

Tengo buena espina

Comiéndome un gajo

Pura vitamina

No encuentro trabajo

No quiero otra vida

Poquito pa' abajo

Poquito pa' arriba (Don Patricio, ah-ah)

[Coro: Don Patricio & Rauw Alejandro]

Vente, vacila un poquito

Que aunque yo me haga el loquito

Me encanta y lo sabe'

Y si está loca, loquita mía

Yo sé quien eres realmente

Y no lo que ellos saben

[Post-Coro: Don Patricio]

Esa mami me tiene loco

Ya casi no cojo playa contando lunares

Ahora vente donde tú ya sabe'

La verdad que conocerte no entraba en mis planes