Don Patricio empieza una nueva etapa con 'En Otra Historia'

Tras arrasar con 'Contando Lunares' y lanzar el remix con Anitta y Rauw Alejandro, Don Patricio regresa con mucha energía y fuerza con un nuevo single, titulado 'En Otra Historia'.

Para esta canción, el artista apuesta por un ritmo lento, con toques latinos que encajan a la perfección con las imágenes del videoclip, grabadas en Cuba.

El vídeo de 'En Otra Historia', dirigido por La Favorita y rodado por las calles de Cuba, muestra sensualidad y transmite espiritualidad y buen rollo, como los anteriores temas de Don Patricio. Y es que con este tema, el cantante narra los sentimientos de empezar una nueva etapa tras olvidar una relación.

LETRA DE 'EN OTRA HISTORIA' DE DON PATRICIO

Se vino a perder cerquita el mar

¿Dónde coño iba a estar mejor?

Sal de mi memoria

Que ando en otra historia

Y no, no he vuelto a saber de ese lunar

Y tú no sabes ya dónde estoy yo

Fuerte paranoia (Ah)

Y yo porque me oiga

Salgo a la calle con lo puesto y con lo básico

Ando to seco, voy a pillar un par de (Hey)

Voy caminando con mis gafas rollo clásico (Ah)

Hoy nos vemos pero un poco más tarde

En lugar de molestarte (Hey, hey)

Voy con los míos vacilando pa’l parque

No hay na de que preocuparse

Poco, aún no te quiero, ya empecé a olvidarte (Eh)

Se vino a perder cerquita el mar (Ah)

¿Dónde coño iba a estar mejor?

Sal de mi memoria (Ah)

Que ando en otra historia

Y no (No), no he vuelto a saber de ese lunar

Y tú no sabes ya dónde estoy yo

Fuerte paranoia (Ah)

Y yo porque me oiga

Todos en la calle molestándote

No me dijo nada, pero lo noté (Ey)

Yo vacilándote (Hmm), eh-yeah

No es fácil pa mí esto que me pasó

Lo paso mejor complicándome

Dice que así está bien (Wuh)

Vamos a ver (Mera)

A veces soy un drástico

Pero, ¿qué le hago loca? Es un instinto básico

Pide las fotos en el momento mágico (Ouh)

Todo era más fácil cuando no tenía fanáticos (Epa)

Aunque soy el que le suelta la moña (Wuh)

Vuelvo a casa, pensativo en cosas ñoñas

Encontré a mi doña, fumamos una maconha

Y fue otro rollo, mami, no es coña (Ah)

Se vino a perder cerquita el mar (Ah)

¿Dónde coño iba a estar mejor?

Sal de mi memoria (Ah)

Que ando en otra historia

Y no (No), no he vuelto a saber de ese lunar

Y tú no sabes ya dónde estoy yo

Fuerte paranoia (Ah)

Y yo porque me oiga

Se vino a perder cerquita el mar (Ah)

¿Dónde coño iba a estar mejor?

Sal de mi memoria (Ah)

Que ando en otra historia

Y no (No), no he vuelto a saber de ese lunar

Y tú no sabes ya dónde estoy yo

Fuerte paranoia (Ah)

Y yo porque me oiga

Cómo yo te amo a ti, mío

Eligió el arte

…

(Porque me oiga)

Cómo yo te amo a ti, mío

Eligió el arte (Nah)

…

(Oye)