'El Don' vuelve a España "con agradecimiento" al público y satisfecho con la consagración del reguetón

Vestido con traje y camisa de un negro impoluto, en contraste con las prendas anchas que dominaban la estética del reguetón cuando conquistó sus primeros éxitos hace más de veinte años, Don Omar recibe a Europa FM para hablar de sus próximos conciertos en España como preludio a su gira de despedida The Last King World Tour.. El cantante tiene cuatro citas por delante este mes de julio —el Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife (16), Sevilla (18) y Barcelona (23), y en el festival Puro Latino de Cádiz (24)— para reencontrarse con el público español al que recibe "con agradecimiento".

"Tengo veintitantos años de haber llegado a Madrid por primera vez y, cuando llegué, nadie sabía de reguetón. Nadie había escuchado de reguetón", recuerda William Omar Landrón Rivera, nombre real del artista. "No sonaba reguetón en la radio y creo que, 23 años después, ver lo que está sucediendo es mirar el fruto de mucho trabajo. No solamente mío, también de los colegas y de todos otros artistas que han seguido haciendo el trabajo y que han llevado buena música".

"Cuando llegué por primera vez a Madrid nadie sabía de reguetón"

Una diferencia en cuanto a la repercusión del género que califica como "del cielo a la tierra". "Imagínate, llegar a un lugar donde nadie sabe de lo que les estás hablando en el 2003/2004, nadie sabía de lo que le estaban hablando cuando mencionaban reguetón, Daddy Yankee, Tego Calderón… (...) Hoy en día es natural, es orgánico", explica, mostrando satisfacción al contempla cómo el camino que emprendió a principios de siglo junto a otros pioneros, se ha convertido en la música de referencia para muchos.

"Sembré en un terreno muy fértil"

"Yo hice mi parte. No me rendí. Sembré, y sembré en un terreno muy fértil", indica Don Omar, que asegura que España en general, y Madrid en particular, dieron "espacio a que nuevos artistas entraran, a que nueva música de Don Omar también entrara", brindándole la oportunidad de ser "el mayordomo del cariño de un montón de gente".

Un reconocimiento por parte del público que, con el paso de los años, ha trascendido las barreras del underground para copar el mainstream. "La música urbana, hoy, y la música en español son el punto de referencia de la industria de la música", asegura el autor de hits como Dile, Ojitos chiquititos, Guaya Guaya y tantos otros. "La música americana hoy nos mira como prioridad porque no saben cómo logramos cerrar el ciclo de nuestra comunidad y ese ciclo se cerró con muchos años", sentencia.

"La música urban y la música en español son el punto de referencia de la industria de la música"

Una trayectoria y veteranía por parte del de Villa Palmeras (Puerto Rico), cuyos primeros trabajos musicales se remontan, incluso, a mediados de la década de los 90, años antes de publicar su álbum debut The Last Don en 2003, que han hecho su música sea una suerte de hilo intergeneracional del reguetón. "Tengo la bendición de que me escuche la abuela, que me escuche el papá, que me escuche el hijo y que me escuche el nieto", reflexiona, asegurando que "el reguetón ya no es la música de ¿Qué haces tú escuchando esa vulgaridad?; ¿Qué haces tú escuchando esto?; ¡Dios mío! ¿De dónde salió esa música...".

Una evolución en la que El Don observa "que ha cambiado mucho el contenido, las letras, los personajes, la temática, la retórica…" del género, pero que demuestra que "se sembró, creció ese árbol ya frondoso, dio sus frutos y hoy en día estamos disfrutando de esos frutos. Es eso lo que estamos viendo".

The Last King World Tour

Su futuro más inmediato, una vez termine los cuatro conciertos en España de este mes de julio, se sitúa en The Last King World Tour, la gira con la que recorrerá todo el mundo a ritmo de éxitos y con la que volverá a España en 2027. Una nueva oportunidad para disfrutar de las canciones de un artista cuya obra está indisolublemente ligada a muchos de los artistas que hoy en día triunfan en las listas de éxitos.

Todas las fechas de Don Omar en Europa

24.06 — Zurich, Suiza

26.06 — The Hague, Países Bajos

27.06 — Düsseldorf, Alemania

30.06 — Paris, Francia

02.07 — Milan, Italia

04.07 — Naples, Italia

07.07 — London, Reino Unido

08.07 — Bilbao, España

10.07 — Valencia, España

11.07 — Murcia, España

15.07 — Madrid, España

16.07 — Málaga, España

18.07 — Galicia, España

Cómo conseguir las entradas para ver a Don Omar

Para comprar las entradas del The Last King World Tour en Europa existe una preventa, accesible a través de su página oficial, donomar.com, tras el registro pertinente. Sin embargo, aún no se conoce la fecha y hora, al igual que de una posible venta general de entradas.