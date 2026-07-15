Aitana pide que Rosalía viaje a Nueva York para cantar en la final del Mundial

Por segunda vez en su historia, España va a jugar la final del Mundial de fútbol. Tras la victoria ante Francia en la primera semifinal, muchos artistaes se han volcado con La Roja y una de las felicitaciones que más ha dado que hablar ha sido la de Aitana, quien aprovechó la ocasión para hacer una petición especial para la final, que tendrá lugar el domingo 19 de julio.

“Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar”, escribió la cantante en X una hora después de que terminase el partido. “Van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representándoooooooo”, añadió.

Aunque parece improbable que la motomami acuda a la final, ya que actúa el día anterior en Bogotá (Colombia), lo cierto es que Rosalía ya ha disfrutado de La Roja en el Mundial. Hace unas semanas la catalana aprovechó la parada del LUX Tour en California para ver el partido España- Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles junto a Penélope Cruz y Javier Bardem. Una imagen que revolucionó las redes sociales.

Aitana volcada con la Roja

Desde que empezó el Mundial, Aitana ha mostrado su apoyo a la Selección española en numerosas ocasiones. A lo largo del torneo, la cantante ha comentado todos los partidos en su cuenta de X, donde ha dejado claro que "vive mucho esto”.

De hecho, la cantante de Cuarto Azul planteó cambiar el horario del concierto del viernes 10 de julio en Zaragoza, al coincidir con el partido España-Bélgica de cuartos de final, por considerar que muchos fans (y ella misma) querrían ver el partido. Aunque finalmente el show se mantuvo como estaba previsto, Aitana pudo celebrar con el público la victoria de La Roja y finalizó el concierto cantando Superestrella con la camiseta de la selección.

A pesar de encontrarse a miles de kilómetros de distancia, Aitana ha estado muy presente en el Mundial: su éxito Superestrella ha sido la canción elegida por la selección para celebrar las victorias de España.