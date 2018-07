'Don't Stop Me Now' de Queen es la canción que mejor nos hace sentir

Según un estudio existen varias claves para que una canción nos transmita optimismo. Entre los requisitos, debe tener una letra con contenido positivo , títulos que recuerden a buenos momentos como las vacaciones de verano y un ritmo de 150 pulsaciones por minuto , que hacen que de manera subconsciente el receptor se sienta con más energía. Según la fórmula que ha creado el doctor Jolij , la canción 'Don't Stop Me Now' es la más optimista.

Un estudio realizado por el doctor Jacob Jolij, un neurocientífico cognitivo de la Universidad de Groningen en Holanda, ha determinado que existen ciertas claves que hacen que una canción sea optimista.

Según el estudio, una letra con contenido positivo es una de las claves más importantes, sin embargo un ritmo de 150 pulsaciones por minuto también hacen que el receptor se sienta con más energía de manera subconsciente.

Según el doctor Jolij, "una canción optimista es muy personal. La música está unida de manera íntima con los recuerdos y las emociones, y esas asociaciones determinan si una canción nos pondrá de buen humor o no". Sin embargo, continúa, "hay algunos criterios que los compositores deben tener en cuenta a la hora de crear una canción que haga sentir bien".

El neurocientífico ha creado una fórmula que evalúa como es una 'canción optimista', lo que le ha permitido crear una lista con las diez canciones más optimistas de los últimos 50 años.

La canción más optimista según la fórmula de Jolij, es 'Don’t Stop Me Now' del grupo Queen, a la que le sigue 'Dancing Queen' de Abba y 'Good Vibrations' de The Beach Boys entre otras.

Además ha creado otro ranking con las mejores canciones de cada época desde los años 60:

1. 'Good Vibrations' - The Beach Boys (década de los 60)

2. 'Don't Stop Me Now' - Queen (década de los 70)

3. 'Uptown Girl' - Billy Joel (década de los 80)

4. 'Let Me Entertain You' - Robbie Williams (Década de los 90)

5. 'Dancing in the Moonlight' - Toploader (Década de los 2000)

6. 'Happy' - Pharrell Williams (Década de 2010)