Dora, hija de Bimba Bosé, anticipa su debut en la música con una increíble versión a piano de Rihanna

Un abarrotado O2 Arena de Londres recogía la noche del pasado miércoles la 39 edición de los Brit Awards, los premios de la industria musical británica. Sin duda, la banda The 1975 fueron los indiscutibles triunfadores de la noche, llevándose los premios a Mejor Grupo Británico y Mejor Álbum por su sobresaliente 'A Brief Inquiry Into Online Relationships'. Por otro lado, Jorja Smith se alzó como Mejor Artista Británica, y hacía lo mismo en la categoría masculina George Ezra.