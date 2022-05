¿Qué decían los tuits que Camila Cabello escribió y luego borró tras la final de la Champions?

No todos los días una tiene la oportunidad y responsabilidad de cantar en la final de la Champions League. Sin embargo, lo que a priori iba a ser una noche mágica e inolvidable para Camila Cabello, se vio ligeramente afectada por el comportamiento de cientos de seguidores y aficionados en las gradas del Estadio de Francia de París, donde el Real Madrid se impuso al Liverpool (1-0).

La cantante de 25 años se lo había preparado de manera concienzuda, dejándose la piel para elevar a perfección un show que sabía que iban a seguir millones de personas a través de las pantallas de sus televisores, y aparentemente así fue. No obstante, a pesar de que desde casa el resultado se percibió perfecto, hubo algo que hizo enfadar a la artista. De hecho, salió con su cuerpo de baile aproximadamente 36 minutos tarde debido a los problemas en las puertas de acceso del recinto.

El enfado de Camila Cabello

No obstante, no fue esto lo que más enfadó a Camila Cabello. Al parecer, mientras estaba ofreciendo ese mix de números 1 que ha llevado a la artista a ocupar uno de los primeros puestos de la industria musical actual, buena parte de los aficionados que se encontraban en la grada comenzaron a cantar los himnos de sus equipos.

Entre frases, acordes y ritmos de Bam Bam, Havana o Don´t Got Yet, empezaron a sonar cánticos futbolísticos sin respetar en absoluto la actuación de la artista cubana-estadounidense. De hecho, alguno incluso le dedicó abucheos. Fue la gota que colmó el vaso y que llevó a la cantante a estallar en redes sociales. No obstante, al tiempo parecía arrepentirse y borró esos dos comentarios surgidos de un calentón.

"No puedo creer que la gente estuviera cantando el himno de sus equipos tan fuerte durante nuestra actuación. Mi equipo y yo trabajamos incansablemente durante tanto tiempo para traer las vibraciones correctas y dar un buen espectáculo", escribió en un tuit que luego borró.

En cuanto al segundo era una continuación con unos emoticonos finales para restar contundencia a sus palabras: "Muy grosero, pero no importa, ME ALEGRA QUE USTEDES LO HAYAN DISFRUTADO". Así hizo un guiño a los seguidores que siguieron su actuación antes de la final, con la que ha escrito su nombre junto al de artistas de la talla de Dua Lipa o Alicia Keys.

Incidentes de seguridad

Según indicaron los medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en el estadio, miles de aficionados del Liverpool no pudieron acceder a su asiento a tiempo porque algunas de las puertas de entrada no estaban abiertas. De acuerdo informó la Prefectura de la Policía de París en un comunicado, esto se debió a la presencia de aficionados sin entradas o con entradas falsas a los accesos del recinto, lo que provocó que incluso alguno pudiese entrar en el estadio de París.

“Antes del partido entre el Liverpool y el Real Madrid muchos aficionados sin entradas o con entradas falsas irrumpieron en el acceso al Stade de France, a la altura del perímetro de seguridad exterior. Ejerciendo una fuerte presión para entrar en el recinto, estos aficionados retrasaron el acceso a los espectadores con entradas. Aprovechando esta acción, cierto número de personas lograron cruzar las puertas que protegen el recinto del estadio”, expone el documento.

Una 'performance' a todo detalle

Más allá de que hubiera quien prefiriese saltarse esa parte musical y que empezase ya el partido, la actuación de Camila Cabello fue espectacular. Además de sus temas más conocidos, que sus seguidores se saben de memoria, la artista internacional ofreció un show llenó de guiños, donde los fuegos artificiales y los abanicos tuvieron un papel protagonista.

Fueron innumerables los momentazos que nos dejó su impecable actuación en el centro del campo. ¡Vuelve a vivirla!