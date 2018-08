Drake acepta el reto y lanza el divertido vídeo de 'In My Feelings'

Medio mundo ha hecho ya su propio videoclip del tema de Drake 'In My Feelings' , así que el último que faltaba por publicarlo es el propio rapero, que por fin nos presenta a la famosa Kiki.

Drake en el vídeo de 'In My Feelings' / Youtube

Seguro que te has topado por las redes sociales con vídeos de gente bailando en la puerta de un coche en marcha. El #InMyFeelingsChallenge se ha convertido en uno de los retos virales del verano: se trata de hacer twerking al ritmo del nuevo tema de Drake, 'In My Feelings'; y Laura Escanes, Dulceida y hasta Will Smith se han animado a hacerlo y cantar eso de: "Kiki, do you love me?".

Hace poco más de un mes que Drake publicó Scorpion, su nuevo disco, y su single principal, 'In My Feelings' ha sido su mayor éxito tras 'Hotline Bling'. Así, era de esperar que el rapero pusiera toda la carne en el asador para el videoclip del tema. Y así ha sido.

Al más puro estilo Romeo y Julieta, Drake tira piedrecitas a la ventana de Kiki para preguntarle qué le pasa, que no le contesta los mensajes. "Te quiero y quiero estar contigo", le dice. Todo se estropea cuando aparece la madre de la moderna Julieta y le recuerda al rapero que "esto no es una película". Aun así, Drake consigue una cita con su Julieta.

A partir de ahí, comienza el baile en Nueva Orleans. Decenas de chicas menean sus traseros mientras Drake hace lo suyo con los versos. En el vídeo se pueden ver caras conocidas como La La Anthony, Phylicia Rashad, Young Miami, rodeados de un ejército de bailarines.

El vídeo termina con Drake despertándose en una caravana, contando que ha soñado con que escribía una canción para una chica, y que a todo el mundo le encantaba, y la bailaban... ¡Y que hasta Will Smith se había unido al rollo!.

Por último, vemos los vídeos en vertical de las estrellas que han bailado el 'In My Feelings': Dua Lipa, Will Smith, Steve Aoki... ¡y hasta algñun que otro animalillo!

El vídeo ha sido dirigido por Karen Evans.