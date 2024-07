Dua Lipa, Janelle Monáe, Rels B, Tom Odell y el resto de conciertos de la apertura del Mad Cool

23 actuaciones de artistas nacionales e internacionales han protagonizado la apertura de la séptima edición del Mad Cool, shows que han congregado a más de 56.000 personas en un evento con seis escenarios distintos.

Dua Lipa, la reina de la pista

La protagonista indiscutible de la jornada ha sido Dua Lipa, que regresa a Mad Cool por segunda vez convertida en una auténtica estrella global. Un espectáculo que mezcla pop y guiños underground, con remixes disco, funk, house y un psicodélico repertorio que ensalza su aclamado y pandémico álbum Future Nostalgia. La gran mayoría del público de este miércoles había comprado su entrada para verla a ella, por lo que su show estaba rebosante de fans bailongos entregados a un club nocturno.

Dua Lipa en el Mad Cool de Madrid | Agencia EFE

Activismo y pasión con Jannelle Monáe

La camaleónica Janelle Monáe fue otra de las más esperadas del escenario principal, donde se presentó con la fuerza y el desgarro de un huracán, con los fans y asistentes cantando junto a ella éxitos como Make Me Feel o Like That. No se lo perdió ni el actor internacional Will Smith, que repartió saludos unos días antes de presentarse en la cuarta edición de la Velada del Año de Ibai Llanos. La cantante, rebosante de conciencia y compromiso social, pidió proteger a la infancia, no criminalizar a los migrantes y deseó un feliz orgullo a todos los presentes.

Janelle Monáe | Agencia EFE

Tom Odell, viral gracias a la visita de Aitana

El compositor y cantante británico demostró sus habilidades y demostró por qué es uno de los mejores solistas de Reino Unido, con un repertorio consolidado y una sorpresa que podría suponer la antesala de una gran colaboración. Aitana apareció sobre el escenario para cantar Black Friday.

Desgarro y fuerza con Garbage y Shirley Manson

Un poco más tarde, Garbage rompía con el pop romántico de Odell para ofrecer uno de los shows más esperados de la noche, una fiesta punk y grunge que hizo gozar al público con temas como When I Grow up, Stupid Girl y I am only happy when it rains.

Shirley Manson y su banda demostraron que siguen en plena forma, entregando una actuación poderosa y a la altura de la leyenda que han labrado a lo largo de sus 30 años de carrera.

Garbage en el Mad Cool 2024 | Agencia EFE

También destacó la rapera Sexxy Red, un auténtico fenómeno en redes que ha encendido al público con sus rimas pegadizas, sacando su lado más divertido con una propuesta audaz y atrevida.

Soccer Mommy encandiló a los asistentes y se posicionó como una de las bandas más prometedoras de la escena indie rock actual. Liderada por Sophie Allison, el conjunto deslumbró con su mezcla de melodías nostálgicas y letras introspectivas que conectaron con el público.

En el mismo escenario, también pudimos disfrutar de la espectacular voz de James Arthur, que encogió corazones con su emotiva interpretación de Say You Won't Let Go y demostró la versatilidad de su directo.

Rels B, una mezcla irresistible

El mallorquín aterrizó en el Mad Cool preguntándose cuántos de los presentes eran "fans de los de antes". Para ellos recordó los raps de sus inicios, como Tienes el Don, sin olvidar su colaboración con Dellafuente en Buenos Genes o la viral ¿cómo dormiste?

Un show con fuego real en el que mezcló rhythm and blues, dancehall, pop latino y hip hop para demostrar por qué es uno de los raperos más internacionales de España. Cerró repartiendo camisetas entre el público y entonando sentado al borde del escenario la despedida musical más romántica del género, lo que hay x aquí.

Las guitarras rockeras The Smashing Pumpkins

El público rockero pudo disfrutar del impecable directo de la banda de Billy Corgan, sonriente y agradecido por la acogida de esos míticos temas que los alzan como líderes del rock alternativo, como 1979 o Ava Adore.

The Smashing Pumpkins en el Mad Cool | Agencia EFE

Propuestas electrónicas y talento emergente

El escenario The Loop Iberdrola ha contado con la presencia de las propuestas electrónicas de Claudia León, Carlita, Parra for Cueva, LoverBites y uno de los ganadores del Mad Cool Dj Talent, Mon Cher Guy.

Mientras tanto, el escenario Mahou se convirtió en un semillero del nuevo talento nacional e internacional, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir y disfrutar de artistas prometedores como Choses Sauvages, Julieta, Swin School o Crawlers.