Dua Lipa, sobre ‘Radical Optimism’: “Soy una persona diferente, así que por supuesto que este disco será diferente”

“Definitivamente no soy la misma persona que era cuando escribí mi primer álbum”, así de contundente se ha mostrado Dua Lipa en la entrevista concedida en la revista Time como parte de la promoción de nuevo álbum, Radical Optimism, que verá la luz el próximo 3 de mayo.

La autora de Houdini ha reflexionado que durante estos años ha “evolucionado y aprendido mucho… Tomándolo como viene, sin ver nada tan malo ni como un contratiempo. Eso implica mucho crecer y comprenderme a mí misma, conocer mi valor”, ha destacado, indicando que “el disco, en su conjunto, es más maduro. Soy una persona diferente, así que por supuesto que este disco será diferente. Tengo diferentes pensamientos, deseos, necesidades y perspectivas. He dado un giro de 180 grados... Me siento con más confianza en este momento de mi vida”, ha explicado.

Un disco en el Dua Lipa ya pensaba cuando apenas estaba componiendo su primer álbum, ya que ha reconocido que “estaba tomando notas sobre lo que iba a ser mi tercer álbum”. De hecho, ya pensó en Kevin Parker, de Tame Impala, como el productor apropiado y, finalmente, ha sido el responsable de los 11 tracks de Radical Optimism.

Una artista multidisciplinar

Tras su cameo en la película Barbie y firmar uno de los grandes éxitos de la banda sonora, Dance de night, Dua Lipa ha profundizado en sus dotes interpretativas en en el thriller de espías Argylle, junto estrellas como Henry Cavill y Samuel L. Jackson, donde interpreta a una villana al estilo James Bond llamada LaGrang. “Me encantó estar en el set”, ha explicado la cantante, “me encanta la idea de encarnar a un personaje diferente y tener una tarea”, aunque los categoriza como “pequeños papeles bebés”.

Dua Lipa también ha llevado otros proyectos como el podcast Dua Lipa: At Your Service o el club de lectura y un boletín informativo sobre estilo de vida, Service95. Unas iniciativas para las que ha creado el paraguas de Radical22, una empresa de gestión y medios independiente vinculada con Warner Chappell Music. “He estado plantando semillas para mis otros proyectos toda mi vida. Es una manera de poder mostrarles a todos los demás lados de quién soy. Amo mi carrera musical y el hecho de que me brinda tantas oportunidades de expresión. Pero no es lo único que soy”, ha declarado.

La importancia de Kosovo

Hay que recordar que, a pesar de haber nacido en Westminster, Dua Lipa volvió al país de origen de sus padres cuando apenas tenía 11 años para pasar su adolescencia, aunque consiguió convencer a su familia de volver a Reino Unido para desarrollar su carrera musical. Una etapa vital que, sin duda, ha marcado tanto su trabajo como su personalidad.

“Soy de dos lugares al mismo tiempo”, ha asegurado. “Ser de Kosovo es una parte muy importante de quién soy y obtener mi ciudadanía albanesa fue realmente emocionante”. Un vínculo que ha llevado a la britanicoalbanesa a plantear un festival con la ayuda de su padre para “lograr que personas de todo el mundo vengan y vean lo diferente que es de lo que esperan, ya sean artistas de todo el mundo o fanáticos que vienen”. “Cuando la gente piensa en Kosovo, no quiero que digan: Oh, Kosovo devastado por la guerra. Hay mucho más”, ha sentenciado.

