La dura infancia de Becky G: pobreza extrema, sin posibilidad de terminar sus estudios y obligada a trabajar

Becky G se ha consolidado como una de las cantantes urbanas más importantes de la actualidad. A sus 25 años, ya ha ganado innumerables premios y ha lanzado temazos tan virales como Mayores, Sin Pijama o Fulanito.

Todo apunta a que la estadounidense ha tenido una vida bastante cómoda que le ha permitido desarrollarse como artista, sin embargo, es todo lo contrario.

Becky G vivió una infancia durísima y es un tema que la cantante nunca ha ocultado, ya que pretende concienciar sobre lo peligroso que es para los más pequeños que pasen lo mismo que ella.

Becky G se tuvo que mudar al garaje de sus abuelos

La última vez que habló de ello fue al convertirse en la portada de Teen Vogue, donde explicó que, con la crisis económica de 2008, su familia perdió todo su dinero y tuvieron que mudarse al garaje de sus abuelos en México.

"Perdimos nuestra casa con la crisis [financiera] de 2008. Mis padres estaban arruinados y tuvimos que marcar 'sin hogar' en nuestras solicitudes de almuerzo. Recuerdo lo vergonzoso que fue que me quitaran el almuerzo por estar en números rojos", ha confesado la intérprete de Sin pijama.

Hace años, la estrella participó en una tertulia con jóvenes, Activate, donde confesó lo terrible que había sido vivir la pobreza: "Recuerdo a mi mamá llorando porque fue un golpe de realidad al darnos cuenta que no teníamos nada".

El sueldo de Becky G era el único que entraba en su casa

Fue ella la que tuvo que mantener económicamente a su familia, por lo que dejó de estudiar y no llegó a graduarse de la escuela secundaria. Con 15 años, todo el dinero que entraba en casa era suyo. Para ella, fue un momento muy duro, lo que ha definido como "parentalización… cuando te conviertes en el confidente emocional de un padre".

Sus primeros trabajos fueron a los 10 años en el mundo del entretenimiento, grabando anuncios, lo que antes de dejar los estudios, le causó graves problemas con sus compañeros de clase.

Las niñas de su escuela le hicieron bullying por ser actriz

Le hicieron bullying y esto fue una de las razones que le obligó a salir de la escuela.

En Telemundo, se abrió sobre ello y reveló: "Me golpeaban en el baño de las niñas, no fue fácil, pero con el apoyo de mi familia logré superarlo. Fue un tiempo muy difícil para mí, pero nunca pensé que no lo iba a superar y me hacían sentir que todo es posible".

A pesar de no tener estudios, Becky G consiguió educarse y salir adelante. Lo logró gracias a "todos los libros de autoayuda" que devoró y a su "inteligencia callejera".