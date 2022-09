El antes y el después de Becky G: así era hace 10 años

Aunque ahora es una estrella internacional con éxitos masivos como Sin Pijama, Mala Santa o Mayores, Becky G no se hizo conocida de la noche a la mañana. Le costó sumergirse en la industria musical a pesar de que ya tenía algún que otro single despuntando en radios y listas de éxitos. Pero tardaron en reconocerla.

De esa época en la que era relativamente anónima no se olvida. Hace poco más de un mes la recordaba en su cuenta de Instagram, donde compartió un pequeño fragmento de vídeo de una de las primeras entrevistas que dio en su vida a medios especializados.

Se trata de una charla con Variety Latino hace ocho años. Ella tenía 17. En Youtube todavía se pueden encontrar fragmentos de sus declaraciones.

Si rebuscamos también en los bancos de imágenes de las agencias de prensa encontramos posados de Becky G de sus primeras alfombras rojas. Actuó en los Latin Grammy de 2013 con un jovencísimo -e irreconocible- Maluma.

Becky G y Maluma en los Latin Grammy de 2013 // Getty

Mucho antes de convertirse en objetivo de los paparazzi y la prensa internacional, Becky G ya tenía un pelotazo musical.

Este era Shower, un tema que estrenó en el año 2014 y que entró en el top 20 de la lista Billboard Hot 100. Llegó a vender dos millones de copias en Estados Unidos, donde a pesar de convertirse en un hit todavía era difícil reconocer su rostro.

Un año antes, en 2013, había lanzado su debut musical con el tema Becky from the Block, que era una versión del conocido éxito de Jennifer Lopez Jenny on the Block. Todo había comenzado en 2011, cuando el productor Dr. Luke se fijó en las covers que publicaba en Youtube.

En 2015 estrenó el vídeo de Loving so Hard, una declaración de amor con imágenes caseras junto al joven Austin Mahone, con quien salió durante unos meses.

Ahora mantiene una relación con Sebastian Lletget desde el 2017 y a menudo presumen de su complicidad en las redes sociales.

Pero para el gran público Becky G se hizo inmensamente conocida en el año 2017 gracias a su tema Mayores con Bad Bunny y la tan comentada frase 'que no me quepan en la boca'. A partir de ahí su despegue no tuvo freno y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos: Mamii con Karol G, Mala Santa o Boty con C. Tangana.

Rebeca Marie Gomez, nombre real de Becky G, ha experimentado un considerable cambio físico. Nada fuera de lo normal en una industria en la que la belleza se ha convertido casi en un requisito para triunfar.

El rostro aniñado con el que se dio a conocer en sus primeros vídeos se ha convertido en el de una joven sensual de 25 años.

Becky G en 2013 y Becky G en 2022 // Getty Images

Relleno de labios, vitaminas para sumar jugosidad a piel, una ortodoncia correctora para alinear los dientes... Sea como sea, no cabe duda de que Becky G se ha preocupado por mantener un buen aspecto a lo lago de los años.

Así es su rostro sin maquillaje

La cosmética está a la orden del día, sobre todo en las redes sociales, donde multitud de celebrities y gurús enfocadas al compartir su estilo de vida se dedican a recomendar productos, explicar técnicas de maquillaje y dar consejos para diferentes tipos de piel.

Que Kim Kardashian promocionase el countouring y lo convirtiese en un tendencia hace años también ha impulsado que el maquillaje sea casi algo "obligatorio" en el día a día de una mujer.

Sin embargo, no hay nada mejor para la piel y su conservación que mantener el rostro limpio y libre de potingues. No todas las celebrities se atreven a mostrarse con la cara lavada, pero Becky G sí lo ha hecho en alguna ocasión en su cuenta de Instagram.

No le faltaron los piropos de fans admirando su buen aspecto al natural.